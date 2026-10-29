GEMMA UMAG FORTALECE COLABORACIÓN CIENTÍFICA CON UNIVERSIDADES JAPONESAS EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

La Universidad de Magallanes (UMAG) continúa fortaleciendo su internacionalización mediante la generación de vínculos científicos con instituciones de Japón. Así lo destacó la Dra. Yolanda Espinosa-Parrilla, académica e investigadora de la casa de estudios, tras una visita orientada a promover la colaboración en investigación biomédica, particularmente en el ámbito del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.

El objetivo central de la estadía fue "establecer y consolidar colaboraciones científicas entre diversas universidades de Japón y nuestra universidad, particularmente en el ámbito de la movilidad estudiantil y la investigación en el ámbito del cáncer", explicó la investigadora.

Durante su visita, Espinosa-Parrilla recorrió tres instituciones: el Biobank Japan (BBJ), establecido en el Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio; la Universidad de Osaka, y dependencias de la Universidad de Tokio, donde participó en un encuentro científico internacional dedicado al estudio de la microbiota.

Intercambio de experiencias y nuevas oportunidades de investigación

Uno de los hitos de la visita fue el recorrido por las instalaciones del Biobank Japan, donde la académica pudo conocer su experiencia en la gestión, procesamiento y utilización de grandes colecciones de muestras biológicas destinadas a la investigación biomédica.

"Conocimos de primera mano su experiencia en la gestión, procesamiento y utilización de grandes colecciones de muestras biológicas para investigación biomédica", señaló.

A partir de este encuentro, se conversó sobre la posibilidad de desarrollar pasantías para estudiantes de posgrado de la UMAG y establecer colaboraciones en proyectos de investigación, particularmente en el ámbito del cáncer de mama hereditario y en el estudio genético de poblaciones.

La visita también contempló actividades en la Universidad de Osaka, donde la investigadora presentó, en un seminario académico, uno de los trabajos sobre cáncer gástrico desarrollados por el grupo de investigación GEMMa de la Universidad de Magallanes en el marco del proyecto FONDECYT regular 1240133. Asimismo, sostuvo una reunión de colaboración científica con el vicepresidente de esa institución, Dr. Yukio Kawahara.

Según explicó la académica, este encuentro permitió generar "un valioso espacio de colaboración para compartir nuestras líneas de investigación y explorar oportunidades de colaboración, particularmente en el ámbito del estudio del RNA y el estudio de enfermedades neurodegenerativas".

Investigación sobre microbiota gástrica y cáncer

La agenda científica incluyó también la participación en el 2nd Conjoint RIKEN–ISM Targeting Microbiota Meeting, realizado en la Universidad de Tokio y organizado conjuntamente por la International Society of Microbiota y el RIKEN Center for Integrative Medical Sciences.

En el encuentro se presentaron dos pósteres relacionados con las investigaciones del equipo sobre microbiota y cáncer gástrico, uno de ellos por parte de Daniela Zapata, estudiante del doctorado en Ciencias de la Universidad de Magallanes. La instancia reunió comunicaciones científicas de investigadores de 11 países y abordó, entre otros temas, las interacciones entre el organismo y la microbiota, los metabolitos microbianos, la respuesta inmunitaria y las intervenciones de precisión.

Estos trabajos se relacionan con la línea de investigación que desarrolla el equipo GEMMa en la UMAG, cuyos resultados incluyen una publicación en la revista científica Frontiers in Microbiology, centrada en la dinámica de las comunidades bacterianas gástricas durante la progresión del cáncer en población chilena.

La visita al Biobank Japan también tuvo repercusión en el sitio web de esta institución, que publicó una reseña sobre el encuentro con representantes de la Universidad de Magallanes, dando cuenta de la recepción y del recorrido por sus instalaciones.

Proyección para la Región de Magallanes

Para Espinosa-Parrilla, la experiencia representa una oportunidad para fortalecer la investigación que se desarrolla en la región, considerando la relevancia del cáncer gástrico como problema de salud pública.

"La estadía resulta particularmente relevante para la región de Magallanes para avanzar en el ámbito de la investigación en cáncer, particularmente el cáncer de estómago, de una elevada prevalencia en la Región", sostuvo.

La investigadora destacó, además, la experiencia japonesa en políticas de prevención y detección temprana de esta enfermedad, un ámbito en el que el intercambio científico puede contribuir a identificar aprendizajes de interés para el contexto regional.

Entre las proyecciones de la visita se encuentra la postulación a fondos que permitan financiar actividades de movilidad para estudiantes e investigadores, así como el desarrollo de mesas de trabajo y seminarios abiertos a la comunidad.

"Se proyecta la postulación a fondos que permitan desarrollar actividades de movilidad para estudiantes e investigadores y que involucren el desarrollo de mesas de trabajo y seminarios abiertos a la comunidad", concluyó.

De esta manera, la visita contribuye a ampliar las redes internacionales de la Universidad de Magallanes y abre nuevas posibilidades de cooperación académica y científica, con miras a fortalecer la investigación biomédica desde el territorio austral y generar oportunidades de intercambio que beneficien a la comunidad universitaria y a la Región de Magallanes.