MÁS DE 5.300 ESTUDIANTES DE MAGALLANES CUENTAN CON BENEFICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR: PLAZO PARA POSTULAR AL FUAS 2027 SE EXTIENDE HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE

​Un total de 5.355 estudiantes de la Región de Magallanes cuenta con beneficios estatales para financiar sus estudios superiores, según cifras del Ministerio de Educación. De ellos, 4.697 reciben gratuidad, 450 cuentan con becas y 208 tienen el Fondo Solidario de Crédito Universitario.



En paralelo, el Ministerio de Educación extendió hasta el 5 de noviembre el primer período de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2027, cuyo plazo inicial finalizaba el 22 de octubre.



El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, destacó el alcance de estos apoyos y su aporte a las trayectorias educativas de los estudiantes de la región: “Hoy más de 5.300 estudiantes de Magallanes cuentan con beneficios para desarrollar sus estudios en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Esto les permite avanzar en sus carreras y contar con mayores oportunidades para su futuro”, señaló.



Un formulario para acceder a distintos beneficios



A través del FUAS, los estudiantes pueden postular a gratuidad, becas como Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio y Vocación de Profesor, además del Fondo Solidario de Crédito Universitario y el Crédito con Garantía Estatal (CAE), entre otros apoyos.



No es necesario estar matriculado para completar el formulario. Quienes proyectan ingresar a la educación superior en 2027 pueden postular desde ahora y, posteriormente, deberán matricularse en una institución y carrera elegibles para acceder al beneficio correspondiente.



En tanto, quienes ya cuentan con un beneficio vigente y cumplen los requisitos para renovarlo no necesitan completar nuevamente el FUAS.









El Ministerio de Educación llama a realizar el trámite dentro del plazo establecido y a informarse a través de los canales oficiales. La postulación es gratuita y está disponible en www.fuas.cl.





