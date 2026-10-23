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23 de octubre de 2026

CONSTRUCCIÓN, ENERGÍA Y ELECTRICIDAD: LAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN QUE OFRECE INACAP PUNTA ARENAS

Buenos días región

inacap

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Salomón Barrera, docente y coordinador del área de Construcción y Energía, y Marcos Cárdenas, docente y coordinador del área de Electricidad de INACAP Punta Arenas, abordaron las oportunidades de formación y desarrollo profesional en estas especialidades, destacando su importancia para el crecimiento productivo de Magallanes.

Durante la conversación, los docentes analizaron la evolución de la eficiencia energética y las energías renovables, áreas que han adquirido mayor relevancia en sectores como la construcción y la industria. También destacaron la incorporación de criterios de sustentabilidad, la optimización de recursos y el desarrollo de nuevas tecnologías como parte de los desafíos que enfrentan los futuros profesionales.

Otro de los aspectos abordados fue la vinculación de los estudiantes con el mundo laboral mediante visitas técnicas, charlas, colaboración con empresas y proyectos aplicados. Entre las experiencias mencionadas se encuentran iniciativas de construcción sustentable, el desarrollo de una biblioteca sustentable junto a Fundación Teraike y un proyecto de instalación eólica realizado con Carabineros, actividades que permiten complementar los conocimientos teóricos con experiencias prácticas.

En el área de Electricidad, Marcos Cárdenas destacó la diversidad de sectores en los que pueden desempeñarse los técnicos, incluyendo la construcción, la minería, la industria acuícola y las instalaciones comerciales y domiciliarias. Asimismo, explicó que la carrera de Técnico en Electricidad Industrial tiene una duración de cuatro semestres, contempla modalidades diurna y vespertina, y considera una práctica profesional de 360 horas, además de una certificación de instalador eléctrico clase B, conforme a los requisitos correspondientes.

Por su parte, Salomón Barrera detalló las alternativas formativas del área de Construcción y Energía, que incluyen programas técnicos de dos años e ingenierías de cuatro años. También destacó las posibilidades de articulación con determinados liceos técnico-profesionales y la continuidad de estudios mediante mecanismos de convalidación, que permiten a los estudiantes avanzar en su trayectoria académica de acuerdo con los requisitos de cada programa.

Finalmente, ambos docentes invitaron a la comunidad a informarse sobre el proceso de admisión de INACAP Punta Arenas, revisar las carreras disponibles, sus mallas curriculares, modalidades y aranceles a través de los canales oficiales de la institución. Además, destacaron la importancia de la formación continua en áreas que evolucionan constantemente y que ofrecen oportunidades de desarrollo profesional vinculadas a las necesidades actuales y futuras de la región.


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