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21 de octubre de 2026

MAGALLANES CONSTITUYE COMITÉ PREPARATORIO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL AGUA

Con el propósito de fortalecer la coordinación intersectorial y avanzar en una planificación integrada de la infraestructura hídrica, se constituyó en Magallanes el Comité Preparatorio Regional de Infraestructura Hídrica, instancia de trabajo conjunto entre los ministerios de Agricultura y Obras Públicas.

comiteinfraestructurahidraulica

La instancia reúne a los ministerios de Agricultura y Obras Públicas, junto a sus servicios regionales, para identificar brechas, priorizar iniciativas y avanzar en una planificación integrada de la infraestructura hídrica, acorde con las necesidades del territorio.

 
Con el propósito de fortalecer la coordinación intersectorial y avanzar en una planificación integrada de la infraestructura hídrica, se constituyó en Magallanes el Comité Preparatorio Regional de Infraestructura Hídrica, instancia de trabajo conjunto entre los ministerios de Agricultura y Obras Públicas.

 
En la constitución del comité participaron el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada; el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; la coordinadora regional de la Comisión Nacional de Riego (CNR), junto a profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y de la Dirección General de Aguas (DGA).

 
El comité busca reunir y analizar los antecedentes disponibles en materia hídrica, identificar brechas de infraestructura y nudos críticos, y avanzar en la priorización de iniciativas que contribuyan a mejorar la gestión del recurso y orientar las inversiones públicas, considerando las particularidades productivas y territoriales de la región.

 
Al respecto, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó las características propias de Magallanes y la importancia de contar con una instancia que permita visibilizar sus necesidades ante el nivel central. “En Magallanes, el desafío del agua es distinto al resto del país. Desde el Ministerio de Agricultura, hablamos de agua para la ganadería, para predios extensos y aislados y para la agricultura familiar campesina. Este comité nos permite trabajar junto al MOP en una sola cartera regional y llevar esa realidad al nivel central con respaldo de ambos ministerios”, manifestó la autoridad.

 
Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, relevó la importancia de coordinar el trabajo de las instituciones para responder a los desafíos hídricos del territorio con una mirada de largo plazo. “Como Ministerio de Obras Públicas estamos avanzando, junto al Ministerio de Agricultura y sus distintos servicios, en una coordinación que nos permita abordar de manera integral los desafíos hídricos de Magallanes. Este trabajo busca identificar las principales brechas de infraestructura y gestión del recurso hídrico, priorizar iniciativas y avanzar hacia una planificación que responda a las necesidades reales de nuestros territorios. La seguridad hídrica requiere una mirada de largo plazo y, especialmente, un trabajo coordinado entre las distintas instituciones del Estado”, señaló Marusic.

 
La autoridad agregó que esta articulación permitirá avanzar en una hoja de ruta que oriente las acciones y prioridades regionales en materia de recursos hídricos. “Este trabajo intersectorial nos permitirá reunir y analizar los antecedentes que existen en materia hídrica, identificar brechas y nudos críticos, y avanzar en la priorización de aquellas iniciativas de infraestructura que resultan relevantes para Magallanes. Como MOP creemos que la coordinación con Agricultura y los distintos servicios es fundamental para generar una planificación integrada y una hoja de ruta que permita orientar de mejor manera las acciones en materia de recursos hídricos”, agregó el seremi.

 
La instancia tendrá un carácter preparatorio, técnico y no resolutivo, y permitirá elaborar antecedentes para una propuesta regional de infraestructura y gestión hídrica. Su trabajo considerará las iniciativas existentes y los instrumentos de planificación territorial, procurando complementar las funciones de los organismos competentes y evitar la duplicidad de esfuerzos.

 
Con esta iniciativa, dijo la coordinadora de la Comisión Regional de Riego (CNR), María Antonieta Rodríguez los ministerios de Agricultura y Obras Públicas buscan fortalecer la coordinación institucional y contribuir a una gestión más integrada del agua en Magallanes, incorporando las necesidades de los sectores productivos y de los distintos territorios de la región.

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