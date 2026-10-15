SEREMI DE ENERGÍA DETALLA INCREMENTO EN TARIFA DE ELECTRICIDAD PARA MAGALLANES

Esta mañana se conoció el Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio (PNP), que tiene relación con el valor de la generación en Chile, la cual viene con una disminución promedio nacional de 4,3%.

Esto significa que, desde enero de 2027, bajarán las cuentas de la luz en la mayoría de las regiones del país, con excepción Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

"Nuestra región verá incrementada su tarifa en un 2,4%; unos mil diez pesos aproximadamente", sostuvo el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, quien añadió que "dado que nuestra región es un sistema mediano, es decir, no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional, sus precios varían de manera distinta".

La autoridad regional del ramo precisó que el aumento se explica por la fórmula de indexación, es decir, por los distintos factores que se utilizan para recalcular el precio de las tarifas, "entre ellos, el precio de los combustibles, el IPC y el CPI (inflación de EEUU)".

Finalmente, el Seremi Pinto detalló que el informe es preliminar y el documento definitivo será publicado durante noviembre.