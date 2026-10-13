VIVE PASARELA 2026: UNA INICIATIVA QUE PUSO EN EL CENTRO LA AUTOESTIMA Y LOS SUEÑOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS

Cerca de 60 personas mayores participaron en la primera edición de Vive Pasarela 2026, una iniciativa impulsada por Carol Drpic, Miss Mundo Chile 2021, y Nicolás Soto, socio fundador de la organización Elige Vivir Bien, Vive Feliz. La actividad se realizó el sábado 10 de octubre en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, con el objetivo de combatir el edadismo, derribar estereotipos asociados a la edad y generar un espacio para fortalecer la autoestima, la autonomía y la confianza de las personas mayores. Así lo dieron a conocer sus organizadores durante una entrevista realizada esta tarde en el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla, en Polar Comunicaciones.

La jornada contempló clases preparatorias, orientación sobre imagen personal, asesoría de vestuario y entrenamiento para desfilar, además de una sesión fotográfica profesional a cargo de Sebastián Vázquez. Los participantes utilizaron prendas de sus propios guardarropas, aprendiendo a combinarlas y potenciando sus características personales, en una propuesta que buscó demostrar que el modelaje y la pasarela no tienen límites de edad ni responden a un único tipo de apariencia. La actividad fue posible gracias al trabajo autogestionado de sus organizadores y al apoyo de voluntarios, profesionales y colaboradores, entre ellos integrantes de la comunidad educativa del Liceo María Auxiliadora.

Tras la positiva recepción del evento, sus impulsores destacaron el entusiasmo de los participantes y el impacto emocional de la experiencia, que permitió a muchos cumplir el sueño de desfilar por primera vez. Asimismo, señalaron que la iniciativa busca proyectarse con nuevas ediciones y sumar más colaboradores para ampliar su alcance. La experiencia de Vive Pasarela 2026 refuerza la importancia de promover espacios de participación e inclusión para las personas mayores, reconociendo sus capacidades, motivaciones y el derecho a seguir desarrollando sus sueños en todas las etapas de la vida.





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