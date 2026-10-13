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13 de octubre de 2026

PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES CONTINUARÁ EN 2027 Y SE FORTALECERÁ CON FOCO EN RESULTADOS

​Hay $3.000 millones en proyectos en ejecución en todo Chile, con fondos adjudicados en 2026. En Magallanes, más de 1.800 mascotas han sido esterilizadas desde 2025 con recursos SUBDERE.

PTRAC

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) informó que el Programa de Tenencia Responsable de Animales (PTRAC) continúa su ejecución: actualmente existen $3.000 millones en proyectos en ejecución en todo Chile, por lo que las esterilizaciones, los operativos y el trabajo con los municipios seguirán durante 2027, con fondos adjudicados en 2026.

 
Junto con asegurar la continuidad de los proyectos vigentes, la SUBDERE anunció que el programa será sometido a una revisión orientada a medir su impacto. En una década de funcionamiento, el PTRAC no ha tenido modificaciones. A ello se suma que el programa ha sido objeto de revisión de la Contraloría, que identificó riesgos que deben ser atendidos con responsabilidad.

 
El Jefe Regional SUBDERE Javier Labrín Jofré, declaró: “Nada se detiene, PTRAC sigue funcionando con los fondos asignados, por ejemplo, en Punta Arenas, y esperamos prontamente asegurar un nuevo programa para la región. A su vez, el compromiso 2027 es estudiar el programa de manera técnica y responsable, y con esa evidencia podremos reasignar recursos para empujar con fuerza lo que se requiera”.

 
Sobre la Ley de Presupuesto, agregó: “Las puertas del debate están abiertas. Esto se va a discutir en el Congreso, como toda partida, y estaremos siempre disponibles para escuchar a alcaldes, parlamentarios y organizaciones animalistas”.
En el marco del debate de la Ley de Presupuesto, se impulsarán las siguientes acciones:

 
•Primer semestre de 2027: pilotos de focalización para llevar los recursos donde más se necesitan y un estudio para contar con evidencia del impacto del programa.

 
•Julio de 2027: revisión del programa con los resultados de los pilotos y del estudio de impacto, para reasignar recursos y reforzar lo que se requiera.

 
•Un PTRAC más técnico: el programa deja de ser solo un fondo que reparte recursos y pasa a ser un equipo técnico que fija estándares, orienta a los municipios y mide resultados.

 
En la región de Magallanes, el programa se ha traducido en resultados concretos para las comunas:

 
•1.800 mascotas esterilizadas desde 2025 a la fecha, en las comunas de Puerto Natales, Punta Arenas y Río Verde, con fondos SUBDERE. Todas cuentan con microchip y se encuentran registradas en la plataforma del Registro Nacional de Mascotas.

 
•Plan activo en Punta Arenas: la comuna dio inicio a un proyecto de esterilización para 700 mascotas.

 
•Puerto Natales: fue beneficiada con fondos SUBDERE entre los años 2025 y 2026.

 
•Fondos Concursables 2025: dos organizaciones de la comuna de Punta Arenas se adjudicaron proyectos en la región, ambos en la línea de esterilización.

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