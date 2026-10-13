CAJA 18 OFRECE MAMOGRAFÍAS A COSTO CERO PARA AFILIADAS EN MAGALLANES

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, Caja 18 habilitó un beneficio que permite a sus afiliadas acceder a una mamografía unilateral o bilateral a costo cero hasta el 30 de octubre de 2026. La medida incluye a mujeres mayores de 18 años de Magallanes y otras 12 regiones del país.

Para utilizar el beneficio, las afiliadas deben coordinar su atención a través del sitio web www.redsalud.cl o del call center 600 718 6000. Al momento de la atención, deberán identificarse como afiliadas a Caja 18, presentar su cédula de identidad y realizar la autenticación mediante el sistema IMED en el centro de salud. Las mujeres menores de 40 años deben presentar una orden médica.

Además, Caja 18 ofrece consultas médicas ginecológicas a costo cero hasta la misma fecha. Esta atención debe realizarse exclusivamente en los centros médicos incluidos en el listado disponible en el sitio de beneficios de Caja 18.

En este segundo caso, las afiliadas deben pagar la consulta y posteriormente gestionar el reembolso directamente en las sucursales de Caja 18, de acuerdo con las condiciones del beneficio.

La iniciativa busca fomentar la prevención y los controles de salud de las mujeres afiliadas, facilitando el acceso a exámenes y consultas médicas durante el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama.

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