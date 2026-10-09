MAGALLANES LIDERA EL PIB TURÍSTICO REGIONAL: SUBSECRETARIA DE TURISMO DESTACA QUE LA ZONA REGISTRA LA MAYOR DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA EN CHILE

Esta mañana, en conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, analizó los alcances y detalles de la primera medición del Producto Interno Bruto (PIB) turístico regional. En el espacio radial, la autoridad destacó que la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se sitúa como la de mayor relevancia económica y laboral en este rubro a nivel nacional.

La medición técnica inédita busca dimensionar la intensidad e impacto real del turismo en cada una de las 16 regiones del país. En ese marco, Lagos enfatizó el rol protagónico de la zona austral:

"Lo que pasa con Magallanes es que es la región donde la importancia del turismo en la economía es la mayor de todas, de todas las regiones. No solamente en términos de la dependencia, sino también en términos de empleabilidad."

Un perfil de turista de alto estándar y aventura

Respecto a las características del flujo que arriba a la zona, la subsecretaria detalló que el 60% de los visitantes extranjeros llegan a Chile atraídos por la naturaleza, posicionando a destinos como Torres del Paine, Tierra del Fuego, Punta Arenas, Puerto Natales y la Antártica como puertas de entrada fundamentales.

Asimismo, valoró el perfil diferenciador del visitante que elige el extremo sur:

"Es un estándar de turismo si ustedes quieren de mayor estadía, de mayor gasto; no es un turismo masivo, no es un turismo de volumen. Es un turista que además le gusta la aventura (...) busca ese trekking, busca esa naturaleza un poco más inédita que no se encuentra en otras partes del mundo."

Lagos agregó que este posicionamiento se complementa con una rica identidad patagónica: "Toda esa mezcla entre los paisajes, la cultura, la gastronomía hace de Magallanes una región particular. Ha sido muy pionera en poder desarrollar su turismo, un turismo además de alto estándar, que sin duda es un ejemplo para muchas otras regiones."

Infraestructura y articulación para romper la estacionalidad

Durante la entrevista se repasaron también las gestiones en terreno realizadas a fines de agosto en la región, contexto en el cual la autoridad sostuvo reuniones con Conaf, alcaldes y un consejo de seremis interministerial para coordinar la infraestructura de cara a la temporada alta. En materia de conectividad y proyectos, destacó la mantención y plan de nuevas pistas en los terminales aéreos de Punta Arenas y Puerto Natales, junto con iniciativas como el nuevo hotel proyectado en Puerto Williams para respaldar el turismo antártico.

Uno de los principales retos conversados fue la superación de la estacionalidad invernal mediante alianzas entre turismo y deporte (como el tradicional "Chapuzón del Estrecho"), así como la mantención de servicios abiertos todo el año.

"El desafío de romper la estacionalidad es la gran fórmula también para que el turismo sea un sector económico relevante en nuestra economía en general. Hoy día el turismo pesa un 3% del Producto Interno Bruto nacional y queramos aumentar un punto más del PIB al final del Gobierno, subir 100.000 empleos más con turismo y cuadruplicar la inversión privada."

Brechas del sector: Turismo bilingüe y digitalización de la oferta

Finalmente, la subsecretaria abordó dos metas estratégicas para el país: la preparación idiomática y el fortalecimiento del turismo interno, que actualmente representa el 70% de los ingresos de la industria.

En cuanto al manejo de idiomas, la autoridad indicó que se están evaluando alianzas internacionales y convenios académicos:

"Un Chile bilingüe es una gran aspiración hace mucho tiempo (...) estamos viendo particularmente con Nueva Zelanda por tener ciertos cursos donde puedan ir emprendedores chilenos (...) Y hoy día también, aparte del inglés, se empieza a hacer necesario otros idiomas como el portugués; está creciendo fuertemente la demanda de turistas brasileños."

Sobre la promoción del turismo nacional, la autoridad hizo un llamado a preferir los destinos locales y subrayó la necesidad de modernizar las PYMES del rubro: "Pasa muchas veces también que la oferta no está digitalizada y uno llega a los destinos y se encuentra con que hay más alojamiento de lo que se veía en internet. Entonces hay un desafío también de digitalizar la oferta disponible y que esa oferta llegue también a ser visible para los eventuales turistas."





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