SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS INICIA PROCESO DE ADMISIÓN 2027 CON 12 CARRERAS Y NUEVA INGENIERÍA INDUSTRIAL DIURNA

Santo Tomás Punta Arenas dio inicio este martes 7 de octubre a su proceso de admisión y matrículas para el año académico 2027, con una oferta de 12 carreras y la incorporación de Ingeniería Industrial en modalidad diurna, una de las principales novedades de la institución para el próximo año.

La información fue entregada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por la directora de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas, Daniela Torres, quien explicó que la definición de la nueva oferta académica responde a un trabajo permanente de análisis de las necesidades de la Región de Magallanes, considerando las características del mercado laboral, los requerimientos de las empresas y los intereses vocacionales de los futuros estudiantes.

En este contexto, Ingeniería Industrial surge luego de un proceso de investigación y consulta con distintos actores vinculados a las industrias regionales, donde se identificó la necesidad de contar con profesionales capacitados para desempeñarse en áreas de gestión, supervisión y administración de procesos productivos. La carrera, impartida por el Instituto Profesional Santo Tomás, tiene una duración de ocho semestres y se dictará en horario diurno.

Además, quienes cursen esta carrera tendrán posteriormente la posibilidad de continuar sus estudios mediante el sistema Advance de la Universidad Santo Tomás, modalidad que permite acceder a la carrera de Ingeniería Civil Industrial de manera online y compatibilizar los estudios con el trabajo.

Uno de los principales elementos destacados durante la entrevista fue el sistema de articulación académica que existe entre el Centro de Formación Técnica, el Instituto Profesional y la Universidad Santo Tomás. Este modelo permite que los estudiantes puedan avanzar progresivamente en su formación, obteniendo títulos intermedios y posteriormente continuar hacia carreras profesionales o universitarias.

La institución cuenta con alternativas de continuidad en distintas áreas. Por ejemplo, estudiantes que comienzan con una carrera técnica pueden posteriormente continuar con una ingeniería profesional y, dependiendo de la carrera, acceder a programas universitarios. También existen salidas intermedias en algunas especialidades, como Servicio Social y Contador Auditor.

Este sistema busca facilitar que quienes necesitan incorporarse rápidamente al mundo laboral puedan obtener primero una formación técnica y, posteriormente, continuar sus estudios cuando sus condiciones personales y laborales se lo permitan.

Dentro de la oferta académica que registra mayor demanda en Punta Arenas se encuentra Técnico en Veterinaria, carrera que comenzó a impartirse el año pasado y que actualmente constituye una alternativa que no es ofrecida por otra institución de educación superior en la ciudad. También destaca Preparador Físico, mientras que Técnico en Logística presenta un importante interés debido a su modalidad FlexClass, que combina clases presenciales y trabajo en plataforma y facilita la compatibilización entre estudios y jornada laboral.

En el Instituto Profesional, Servicio Social aparece entre las carreras de mayor demanda, mientras que Hotelería y Turismo también mantiene un importante nivel de interés, asociado a la formación en inglés, la vinculación con la industria turística y los indicadores de empleabilidad de sus egresados.

La institución proyecta además una alta demanda para Ingeniería Industrial, considerando tanto la necesidad detectada en el mercado regional como el hecho de que será impartida en horario diurno, ampliando las alternativas para estudiantes que buscan una carrera profesional presencial.

Otro de los aspectos relevantes del proceso de admisión corresponde a la gratuidad y los beneficios estudiantiles. Santo Tomás se encuentra adscrito a la gratuidad y, de acuerdo con lo informado por la institución, aproximadamente el 75% de la matrícula de la sede Punta Arenas estudia actualmente bajo este beneficio.

Los nuevos estudiantes también pueden acceder a orientación de asistentes sociales para realizar correctamente el proceso de postulación al FUAS y conocer los beneficios ministeriales disponibles de acuerdo con su situación.

A esto se suma un sistema de acompañamiento académico que contempla tutorías, centros de aprendizaje y otros apoyos destinados a facilitar la adaptación de los estudiantes a la educación superior y favorecer su permanencia y progresión académica.

La denominada “experiencia tomasina” también considera actividades complementarias a la formación académica. Durante el año se desarrollan voluntariados, actividades deportivas, ligas de fútbol, futsal y voleibol, talleres de lengua de señas, torneos de debate y la Escuela de Líderes, entre otras iniciativas.

Estas actividades buscan fortalecer competencias como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y vinculación con el entorno, además de entregar a los estudiantes oportunidades para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus carreras.

En materia de admisión, el proceso comenzó oficialmente este 7 de octubre y durante todo el mes se mantendrá la matrícula con costo cero. Los interesados pueden acercarse a la sede de Santo Tomás ubicada en Mexicana 665, donde la atención se desarrolla de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:00 horas.

Asimismo, los sábados habrá atención en Zona Franca, específicamente en el módulo central, entre las 12:00 y las 18:00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a información y orientación para quienes estén evaluando sus alternativas de educación superior.

Para ingresar a las carreras de Santo Tomás no se exige PAES. Los postulantes deben presentar su carnet de identidad y la documentación correspondiente a su enseñanza media. Los equipos de admisión estarán disponibles para orientar sobre las carreras, modalidades de estudio, continuidad académica, gratuidad y otros beneficios.

De esta manera, Santo Tomás Punta Arenas inicia su proceso de admisión 2027 con una oferta que busca responder a las características y necesidades del mercado laboral regional, incorporando nuevas alternativas como Ingeniería Industrial y manteniendo un modelo de formación que permite a los estudiantes avanzar desde niveles técnicos hacia títulos profesionales y universitarios.





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