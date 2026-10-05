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5 de octubre de 2026

FUNDACIÓN TERAIKE OTORGA RECONOCIMIENTO A GASCO MAGALLANES POR SU RESPALDO A INICIATIVAS EDUCACIONALES

En el marco de la conmemoración de sus 10 años de existencia, la Directora de Fundación Teraike, María Teresita Matetic, entregó un reconocimiento y agradeció el respaldo recibido por la empresa representada por su Gerente Comercial, Gonzalo Herrera.

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En el Centro Cultural Claudio Paredes de Punta Arenas, este jueves 1 de octubre, Fundación Teraike otorgó un reconocimiento a GASCO Magallanes, entre otras organizaciones, por su aporte y respaldo a proyectos educativos que se han desarrollado en la zona austral de Chile.

 

En el marco de la conmemoración de sus 10 años de existencia, la Directora de Fundación Teraike, María Teresita Matetic, entregó un reconocimiento y agradeció el respaldo recibido por la empresa representada por su Gerente Comercial, Gonzalo Herrera.

 

En la ocasión, Francisca Vogt, Directora Ejecutiva de Fundación Teraike destacó la labor de GASCO Magallanes señalando que “su apoyo, como empresa que promueve la educación y valora la labor docente, ha sido muy importe para Fundación Teraike permitiéndonos no solo dar relevancia a este premio de Educadores que Inspiran, sino también llegar a más niños y comunidades educativas con otras iniciativas”.

 

Por su parte, Gonzalo Herrera junto con agradecer el reconocimiento indicó que uno de los pilares de relacionamiento comunitario de la compañía está relacionado con las actividades educativas.

 

“Por ello en GASCO Magallanes, en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos hecho parte de las iniciativas de Teraike tales como el concurso Jóvenes Talento de Magallanes, el Programa de Lecto Escritura que ayudó a niños en edad escolar a fortalecer su aprendizaje y, ahora, Educadores de Inspiran que premian la calidad, esfuerzo y dedicación de los docentes”, señaló el ejecutivo.

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