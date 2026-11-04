INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL FIN DEL MUNDO: FIRMAN CONTINUIDAD DE CONVENIO PARA POTENCIAR APRENDIZAJES CON TECNOLOGÍA Y DOCENTES DE EXCELENCIA

Se trata de una alianza que se materializa a través de dos grandes ejes de acción. El primero, iniciado en 2024, que abordó de manera directa la brecha digital mediante la instalación de antenas satelitales Starlink en 15 escuelas de comunas rurales como Cabo de Hornos, Timaukel, Río Verde y Torres del Paine, garantizando conectividad de alta velocidad y la entrega de dispositivos tecnológicos a docentes y alumnos. En paralelo, un contingente de profesionales del programa Enseña Chile se desplegó en las aulas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams para asumir funciones de docencia y liderazgo pedagógico en beneficio directo de las comunidades escolares.



El segundo eje estratégico, formalizado recientemente por el director ejecutivo suplente del SLEP Magallanes, Carlos Rodrigo Sepúlveda Tagle, y el director ejecutivo de Enseña Chile, Tomás Recart Balze, introduce el proyecto "Fortalecimiento del Modelo de Gestión del SLEP". Esta nueva etapa contempla un diagnóstico integral y la implementación de plataformas tecnológicas de reportería en conjunto con la Fundación Phaway. El objetivo es optimizar los procesos internos de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP) y del Gabinete del SLEP, traduciendo la recolección de datos y evidencia en un mejor acompañamiento para los directores y profesores de toda la región.

Para el director ejecutivo suplente del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, esta alianza no es un cambio cosmético, es un intercambio de conocimiento que viene a contribuir en las bases estructurales de la educación pública que recibirán las próximas generaciones de magallánicos. “Al modernizar nuestro modelo de gestión interna junto a expertos y tecnología de vanguardia, aseguramos que cada decisión técnica y pedagógica esté respaldada por evidencia real. El impacto de este esfuerzo se medirá en el largo plazo, transformando las aulas en espacios de oportunidad real para cada niño, niña y joven de nuestro territorio” manifestó.

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​Este esfuerzo conjunto representa un impacto profundo y de largo plazo para las generaciones de estudiantes magallánicos. Al asegurar escuelas digitalmente conectadas, profesores acompañados continuamente y una administración pública con herramientas modernas de gestión, se sientan las bases de un sistema educativo equitativo. Las capacidades instaladas en el territorio permitirán que los niños, niñas y jóvenes de Magallanes de las próximas décadas reciban una formación con pertinencia local, herramientas del siglo XXI y mayores oportunidades de desarrollo integral sin importar las distancias geográficas de la región.​

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Por su parte, Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile manifestó “queremos que Magallanes se transforme en un referente nacional de cómo la colaboración público-privada y la buena gestión para impulsar la calidad educativa. Tras años de trabajo en la región, estamos convencidos de que el lugar donde nace un niño no debe determinar su futuro. Este nuevo proyecto junto al SLEP busca fortalecer las capacidades de gestión de los equipos directivos y docentes y dejar herramientas que les permitan impactar positivamente en las futuras generaciones”.



