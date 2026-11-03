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3 de noviembre de 2026

CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $2.344 MILLONES PARA MEJORAR LA RED DE AGUA POTABLE DE PUERTO WILLIAMS

​La iniciativa contempla equipos de presurización, cámaras de interconexión y aproximadamente 1.515 metros de nuevas tuberías para fortalecer el suministro.

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Más de una década de gestiones y dificultades en el suministro de agua potable marcaron el camino hacia una de las aprobaciones más esperadas por los habitantes de Puerto Williams. Entre aplausos y con respaldo unánime, el Consejo Regional aprobó $2.344.747.000 para ejecutar el proyecto de Mejoramiento de la Red de Agua Potable, iniciativa incorporada al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) 2025–2035, que permitirá fortalecer un servicio básico esencial para las familias de isla Navarino y acompañar el crecimiento habitacional de la ciudad.

 
Según los antecedentes técnicos, el proyecto permitirá intervenir el sistema de distribución mediante la instalación de equipos de presurización, cámaras de interconexión y aproximadamente 1.515 metros de nuevas tuberías, favoreciendo el abastecimiento de los conjuntos habitacionales Altos de Cabo de Hornos y Soberanía del Fin del Mundo. La intervención considera también mejorar las condiciones de suministro para la localidad, incluida Villa Ukika, y reforzar la disponibilidad de agua para grifos en situaciones de emergencia.

 
Para el Consejero Regional, Víctor Pérez, la aprobación representa el resultado de años de insistencia de vecinos, organizaciones y autoridades que han buscado una solución para el sistema sanitario de Puerto Williams. “No hemos bajado los brazos, nunca hemos bajado los brazos para que se den las soluciones”, expresó.

 
El consejero recordó que las primeras gestiones se remontan a 2014, cuando comenzaron a plantearse las dificultades de abastecimiento. A ello se sumó la emergencia sanitaria registrada en mayo de 2024, producto del desborde del río Róbalo, situación que volvió a evidenciar la vulnerabilidad del sistema.

 
La emoción por el resultado también fue compartida por el Consejero José Luis Paredes. “Estoy feliz, no puedo disimular lo contento que estoy”, manifestó, haciendo hincapié en que la disponibilidad de servicios básicos resulta determinante para continuar desarrollando proyectos habitacionales y nuevas obras de infraestructura.

 
Paredes mencionó que, pese al crecimiento de Puerto Williams y la construcción de nuevas viviendas, todavía existen sectores que han enfrentado dificultades con la presión del agua. En ese contexto, sostuvo que la inversión permitirá avanzar hacia mejores condiciones de abastecimiento y acompañar las futuras necesidades de expansión urbana.

 
En tanto, el gobernador regional, Jorge Flies, explicó que la inversión corresponde a la etapa cero de un plan sanitario de mayor alcance para Puerto Williams, incorporado al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), cuya recomendación técnica favorable se obtuvo tras gestiones con el Ministerio de Vivienda y Aguas Magallanes. La autoridad advirtió que “Williams tiene un tratamiento básico del agua potable, no tiene el mismo tratamiento que las otras capitales provinciales”, precisando que las próximas etapas proyectan aumentar el almacenamiento de 600 a 3.000 metros cúbicos.

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EN REUNIÓN CON EL ALCALDE, GOBERNADOR SE COMPROMETIÓ A FINANCIAR PROYECTOS MUNICIPALES CON RS

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