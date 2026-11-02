CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE AL 26% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO EN MEDIO DE CRISIS POR REBAJA DE CONDENAS

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 26%, alcanzando su nivel más bajo desde el inicio de su gobierno, según reveló la nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la última semana de octubre.

El sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó el viernes 30 de octubre, mostró que el respaldo al Mandatario retrocedió tres puntos porcentuales respecto de la medición semanal anterior, mientras que su desaprobación aumentó tres puntos, hasta situarse en un 69%. Un 5% no respondió.

El resultado se produce en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, que ha puesto bajo cuestionamiento al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y motivó la presentación de una acusación constitucional en su contra.

La tendencia también se refleja en las cifras mensuales de Cadem. Durante octubre, la aprobación presidencial promedió un 30%, cinco puntos menos que en septiembre, mientras que la desaprobación subió del 60% al 65%.

Desde la primera medición del gobierno, realizada en marzo, cuando Kast registraba un 57% de aprobación, el respaldo al jefe de Estado ha disminuido 31 puntos porcentuales.

La caída del respaldo también se observa entre quienes votaron por Kast en la segunda vuelta presidencial de 2025. En ese segmento, la aprobación del Mandatario pasó del 69% en septiembre al 59% en octubre, lo que representa una disminución de 10 puntos porcentuales, según el desglose mensual de Cadem.

Rechazo a la continuidad de Rabat

La encuesta también abordó la polémica por las rebajas de condenas y la decisión del Presidente de mantener a Rabat al frente del Ministerio de Justicia.

En ese contexto, un 70% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la continuidad del secretario de Estado, seis puntos más que en la medición del 27 de octubre. En contraste, un 22% respaldó la decisión presidencial, cinco puntos menos.

Asimismo, un 78% desaprobó la gestión de Rabat frente a la controversia, mientras que un 14% la aprobó.

El estudio reveló, además, que un 77% considera que el ministro conocía los posibles riesgos y consecuencias políticas de las rebajas de condenas.

En tanto, un 81% estimó que Rabat debió considerar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales de su decisión, frente a un 12% que consideró correcto privilegiar la aplicación de la ley, independientemente de sus efectos políticos.

Fuente: latercera.com

