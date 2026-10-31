Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

31 de octubre de 2026

ESTUDIANTES DE MAGALLANES PRESENTARÁN PROYECTOS CIENTÍFICOS EN FERIA MUNDIAL DE COLOMBIA

​Integrantes del grupo Hidrogenios se reunieron con el director ejecutivo del SLEP Magallanes antes de iniciar una gira internacional que contempla una feria científica, visitas al Congreso Nacional y pasantías técnicas.

DSC_3369

Los integrantes del grupo de ciencia escolar Hidrogenios se preparan para representar a Magallanes en la Feria Mundial de Ciencias en Colombia, que se desarrollará entre el 9 y el 14 de noviembre. Antes de iniciar el viaje, los estudiantes y su profesor guía, Javier Garay, sostuvieron una reunión con el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda.

La delegación está integrada por Yuliana Mercado y Brayan Caballero, estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, y Juan Camilo Valencia, del Liceo Polivalente María Behety. Durante la feria presentarán dos iniciativas: el desarrollo de biocombustible a partir de desechos de la industria del salmón y el prototipo de una embarcación impulsada mediante hidrógeno verde.

La gira también contempla una visita al Congreso Nacional, donde recibirán un reconocimiento por su trayectoria científica, además de encuentros protocolares en las embajadas de Chile y Colombia. Asimismo, realizarán pasantías técnicas en las plantas de ensamblaje automotriz de Marcopolo, Toyota y Sofasa, en territorio colombiano.

Durante el encuentro con el director del SLEP Magallanes, los estudiantes dieron a conocer sus proyectos de innovación y solicitaron apoyo institucional para dar continuidad a sus investigaciones. En la instancia, Rodrigo Sepúlveda felicitó el trabajo del grupo y comprometió respaldo a iniciativas como el denominado “bus de la ciencia”, un aula móvil destinada a acercar la divulgación científica a distintos establecimientos educacionales de la región.

Por su parte, el profesor guía, Javier Garay, destacó el interés del SLEP Magallanes por fortalecer la educación técnico-profesional, lo que podría favorecer el crecimiento de Hidrogenios, iniciativa surgida en la educación pública bajo el alero de la ONG Nobeles Australes.


DSC_9477

MINSAL Y AUTORIDADES REGIONALES COORDINAN ACCIONES PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

MINSAL Y AUTORIDADES REGIONALES COORDINAN ACCIONES PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN MAGALLANES

Leer Más

​Una delegación del Ministerio de Salud sostuvo reuniones con autoridades regionales, equipos de la red asistencial y representantes de distintas instituciones para abordar los desafíos en salud mental y reforzar el trabajo intersectorial.

​Una delegación del Ministerio de Salud sostuvo reuniones con autoridades regionales, equipos de la red asistencial y representantes de distintas instituciones para abordar los desafíos en salud mental y reforzar el trabajo intersectorial.

DSC_9477
nuestrospodcast
DSC_3369

ESTUDIANTES DE MAGALLANES PRESENTARÁN PROYECTOS CIENTÍFICOS EN FERIA MUNDIAL DE COLOMBIA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
DSC_3369

ESTUDIANTES DE MAGALLANES PRESENTARÁN PROYECTOS CIENTÍFICOS EN FERIA MUNDIAL DE COLOMBIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Campaña Sobre 16-9

PARROQUIA CRISTO OBRERO REALIZA CAMPAÑA PARA REPARAR SU SISTEMA DE AGUA POTABLE

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto Tahiel Ramírez1

REALIZAN RECONOCIMIENTO A NIÑO DE PUNTA ARENAS QUE VIAJARÁ A LA NASA GRACIAS A SU ASISTENCIA DESTACADA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.