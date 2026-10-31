31 de octubre de 2026
ESTUDIANTES DE MAGALLANES PRESENTARÁN PROYECTOS CIENTÍFICOS EN FERIA MUNDIAL DE COLOMBIA
Integrantes del grupo Hidrogenios se reunieron con el director ejecutivo del SLEP Magallanes antes de iniciar una gira internacional que contempla una feria científica, visitas al Congreso Nacional y pasantías técnicas.
Los integrantes del grupo de ciencia escolar Hidrogenios se preparan para representar a Magallanes en la Feria Mundial de Ciencias en Colombia, que se desarrollará entre el 9 y el 14 de noviembre. Antes de iniciar el viaje, los estudiantes y su profesor guía, Javier Garay, sostuvieron una reunión con el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda.
La delegación está integrada por Yuliana Mercado y Brayan Caballero, estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, y Juan Camilo Valencia, del Liceo Polivalente María Behety. Durante la feria presentarán dos iniciativas: el desarrollo de biocombustible a partir de desechos de la industria del salmón y el prototipo de una embarcación impulsada mediante hidrógeno verde.
La gira también contempla una visita al Congreso Nacional, donde recibirán un reconocimiento por su trayectoria científica, además de encuentros protocolares en las embajadas de Chile y Colombia. Asimismo, realizarán pasantías técnicas en las plantas de ensamblaje automotriz de Marcopolo, Toyota y Sofasa, en territorio colombiano.
Durante el encuentro con el director del SLEP Magallanes, los estudiantes dieron a conocer sus proyectos de innovación y solicitaron apoyo institucional para dar continuidad a sus investigaciones. En la instancia, Rodrigo Sepúlveda felicitó el trabajo del grupo y comprometió respaldo a iniciativas como el denominado “bus de la ciencia”, un aula móvil destinada a acercar la divulgación científica a distintos establecimientos educacionales de la región.
Por su parte, el profesor guía, Javier Garay, destacó el interés del SLEP Magallanes por fortalecer la educación técnico-profesional, lo que podría favorecer el crecimiento de Hidrogenios, iniciativa surgida en la educación pública bajo el alero de la ONG Nobeles Australes.
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Una delegación del Ministerio de Salud sostuvo reuniones con autoridades regionales, equipos de la red asistencial y representantes de distintas instituciones para abordar los desafíos en salud mental y reforzar el trabajo intersectorial.
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