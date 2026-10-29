DIÁLOGO CIUDADANO EN PUERTO WILLIAMS ABORDA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD

Con una amplia convocatoria de autoridades, representantes de servicios públicos y vecinos, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena realizó un diálogo ciudadano en dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos de la Umag, instancia destinada a dar a conocer proyectos de inversión pública y recoger las inquietudes de la comunidad de Puerto Williams.

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La actividad contó con la participación del delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; y el seremi de Economía, Francisco Birke, quien estuvo acompañado por representantes de las direcciones regionales de Corfo y Sernapesca, además de la Dirección Zonal de Subpesca. Durante la jornada, representantes de las direcciones regionales de Vialidad, Obras Portuarias, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Arquitectura y de la Dirección General de Aguas presentaron sus respectivas iniciativas y respondieron consultas de los asistentes.

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Entre los principales temas abordados estuvieron el avance de las obras marítimas del muelle multipropósito de Puerto Williams, el mejoramiento de la pista del Aeródromo Guardiamarina Zañartu, los avances y desafíos de conectividad de la ruta Vicuña-Yendegaia, los proyectos de mejoramiento de la ruta Y-905 hacia Puerto Navarino, las iniciativas de mejoramiento del borde costero y las obras proyectadas para el territorio antártico. También se conversó sobre los desafíos relacionados con el agua potable y el saneamiento sanitario, necesidades relevantes para el desarrollo de la zona austral.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la posibilidad de reunir a representantes de las distintas áreas del MOP y de Economía en una misma instancia de participación.

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"Es primera vez que pueden llegar con todas las unidades acá en la Provincia Antártica, así que es muy provechoso, porque permite ir resolviendo distintas dudas sobre aeropuerto, muelle, caminos, infraestructura y proyecciones de futuro. Hay una serie de iniciativas que permiten ir subsanando observaciones y conversando con las personas", señaló.

La autoridad destacó, además, que estos encuentros permiten conocer los plazos previstos para las iniciativas y diferenciar aquellas que se encuentran próximas a iniciar obras o procesos de licitación de los proyectos que tienen un horizonte de desarrollo más amplio.





En ese contexto, mencionó el mejoramiento de la pista y la plataforma del aeródromo, así como otras iniciativas de infraestructura que se proyectan para los próximos años. Asimismo, subrayó que el diálogo permitió abordar necesidades históricas de la provincia que involucran a otros organismos públicos, entre ellas la etapa 0 del sistema de agua potable y el proyecto de la Central de Alimentación del hospital, cuyos avances requieren coordinación interinstitucional.

"Ese es nuestro desafío, poder poner en la palestra los temas que llevan larga data. Estas instancias permiten conversar sobre otras temáticas, siempre pensando en las demandas históricas y en las necesidades que han existido acá en Puerto Williams", afirmó Moncada.





MOP destacó la participación de la comunidad

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Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, calificó positivamente la jornada y relevó la importancia de mantener una comunicación directa entre las autoridades y los habitantes de la provincia.

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"Este conversatorio ciudadano organizado por la Delegación Presidencial Provincial ha sido todo un acierto, porque se produjo un diálogo, que es justamente lo que buscan este tipo de actividades: una comunicación directa de la autoridad con la comunidad. Recibimos quejas, recibimos felicitaciones y, al final, con la intercomunicación entre la comunidad y las autoridades se produce el crecimiento y se impulsan obras que satisfacen las necesidades de quienes las ven", indicó.

El seremi agregó que la participación de los vecinos permite fortalecer el trabajo de las instituciones y orientar sus esfuerzos hacia las prioridades del territorio. Entre las iniciativas emblemáticas mencionó el muelle multipropósito, el camino Vicuña-Yendegaia y las obras de mejoramiento del aeródromo, junto con una cartera de proyectos que contempla nuevos desafíos para la provincia.

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Economía recogió inquietudes sobre el costo de vida





El seremi de Economía, Francisco Birke, destacó que estos espacios permiten conocer directamente las principales preocupaciones de los habitantes y vincularlas con el trabajo que desarrolla el Estado en materia de inversión pública y desarrollo regional.

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"Lo más importante de estos diálogos ciudadanos es poder tener de primera fuente las necesidades y los dolores que tienen los habitantes de Puerto Williams. Agradezco a la Delegación por organizar este tipo de encuentros", expresó.

La autoridad también relevó la relación entre la inversión pública y el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, y señaló que la jornada permitió conocer aspectos de la realidad local, incluido el costo de vida que enfrenta la comunidad.

"Nos vamos con muchas tareas y también con el compromiso de seguir presentes y haciendo terreno en la provincia", sostuvo Birke.





Vecinos valoraron la instancia de participación





Los asistentes destacaron la posibilidad de conocer los proyectos y plantear directamente sus inquietudes a las autoridades, especialmente en materias vinculadas con la infraestructura, la conectividad y los servicios básicos.

Víctor Aravena, vecino de Puerto Williams desde 1987, valoró la cartera de iniciativas presentada durante la jornada y manifestó su interés en que los proyectos puedan concretarse.

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"La cartera de proyectos es bastante interesante. Me llaman mucho la atención iniciativas como el polideportivo y el aeropuerto, además de los proyectos vinculados con la Antártica. Es importante considerar el valor de soberanía que tiene ese territorio, pero también que somos una comunidad y tenemos que apoyar nuestros proyectos internos como comuna", comentó.

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En tanto, Norma Jofré, quien reside hace diez años en Puerto Williams, calificó la actividad como "muy importante, muy enriquecedora", destacando la posibilidad de conversar sobre temas fundamentales para el desarrollo local.

La vecina expresó su expectativa de que las iniciativas presentadas permitan avanzar hacia soluciones para el abastecimiento de agua y el saneamiento sanitario, además de concretar obras de infraestructura relevantes para la zona austral.

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La jornada permitió reunir a autoridades, servicios públicos y comunidad en torno a los desafíos presentes y futuros de la Provincia Antártica Chilena, fortaleciendo el intercambio de información y la participación ciudadana en torno a las iniciativas de inversión pública y las necesidades del territorio.