CASA MORADA INVITA A UNA NUEVA EDICIÓN DEL MERCADITO DE STICKERS EN PUNTA ARENAS

Los días 30 y 31 de octubre, Casa Morada abre sus puertas para recibir una nueva edición del Mercadito de Stickers, un encuentro dedicado al arte en stickers, la ilustración independiente y las diversas expresiones del arte gráfico.

La actividad se realizará en Casa Morada, ubicada en calle Chiloé 755, Punta Arenas, y contará con entrada liberada, invitando a toda la comunidad a disfrutar de dos jornadas de creatividad, intercambio y encuentro entre artistas, ilustradores, coleccionistas y amantes de la cultura gráfica.

Durante ambas jornadas, el público podrá conocer el trabajo de artistas, participar en concursos, acceder a regalos y disfrutar de talleres vinculados al mundo creativo. La iniciativa también busca fortalecer los espacios culturales autogestionados de Punta Arenas, promoviendo la colaboración, la participación y el desarrollo de las industrias creativas en la Región de Magallanes.

instagram @casamoradapuq @expo_artes_graficas





​

