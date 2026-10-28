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28 de octubre de 2026

CASA MORADA INVITA A UNA NUEVA EDICIÓN DEL MERCADITO DE STICKERS EN PUNTA ARENAS

Una celebración del arte gráfico aplicado en stickers, la ilustración y la creatividad local con entrada liberada, concursos, regalos y talleres para la comunidad.

afiche final

Los días 30 y 31 de octubre, Casa Morada abre sus puertas para recibir una nueva edición del Mercadito de Stickers, un encuentro dedicado al arte en stickers, la ilustración independiente y las diversas expresiones del arte gráfico.

La actividad se realizará en Casa Morada, ubicada en calle Chiloé 755, Punta Arenas, y contará con entrada liberada, invitando a toda la comunidad a disfrutar de dos jornadas de creatividad, intercambio y encuentro entre artistas, ilustradores, coleccionistas y amantes de la cultura gráfica.

Durante ambas jornadas, el público podrá conocer el trabajo de artistas, participar en concursos, acceder a regalos y disfrutar de talleres vinculados al mundo creativo. La iniciativa también busca fortalecer los espacios culturales autogestionados de Punta Arenas, promoviendo la colaboración, la participación y el desarrollo de las industrias creativas en la Región de Magallanes.

instagram @casamoradapuq @expo_artes_graficas


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