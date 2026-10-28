28 de octubre de 2026
CASA MORADA INVITA A UNA NUEVA EDICIÓN DEL MERCADITO DE STICKERS EN PUNTA ARENAS
Una celebración del arte gráfico aplicado en stickers, la ilustración y la creatividad local con entrada liberada, concursos, regalos y talleres para la comunidad.
Los días 30 y 31 de octubre, Casa Morada abre sus puertas para recibir una nueva edición del Mercadito de Stickers, un encuentro dedicado al arte en stickers, la ilustración independiente y las diversas expresiones del arte gráfico.
La actividad se realizará en Casa Morada, ubicada en calle Chiloé 755, Punta Arenas, y contará con entrada liberada, invitando a toda la comunidad a disfrutar de dos jornadas de creatividad, intercambio y encuentro entre artistas, ilustradores, coleccionistas y amantes de la cultura gráfica.
Durante ambas jornadas, el público podrá conocer el trabajo de artistas, participar en concursos, acceder a regalos y disfrutar de talleres vinculados al mundo creativo. La iniciativa también busca fortalecer los espacios culturales autogestionados de Punta Arenas, promoviendo la colaboración, la participación y el desarrollo de las industrias creativas en la Región de Magallanes.
DOS EXTRANJEROS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS INCAUTACIÓN DE DROGAS Y CASI $10 MILLONES EN PUNTA ARENAS
El operativo fue ejecutado por el OS9 de Carabineros, con apoyo del GOPE Magallanes, en el marco de una investigación por robo con violencia ocurrido el 24 de octubre.
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