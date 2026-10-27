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27 de octubre de 2026

MÁS DE UN CENTENAR DE MUJERES SE SUMARON CON ENERGÍA A LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

​La actividad, inserta en el convenio “Súmate con Energía por la Prevención”, entre el Servicio de Salud Magallanes y la Empresa Nacional del Petróleo ENAP, logró su objetivo al acercar a la comunidad mensajes de autocuidado y visibilizar la relevancia de realizarse los exámenes preventivos a tiempo.

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Con una masiva jornada recreativa realizada en el gimnasio CORDENAP, más de un centenar de mujeres se dieron cita para promover, a través del baile y la actividad física, la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad, inserta en el convenio “Súmate con Energía por la Prevención”, entre el Servicio de Salud Magallanes y la Empresa Nacional del Petróleo ENAP, logró su objetivo al acercar a la comunidad mensajes de autocuidado y visibilizar la relevancia de realizarse los exámenes preventivos a tiempo.

La referente del mamógrafo móvil, tecnóloga médica Sandra Soto, comentó que como Servicio de Salud Magallanes se encontraban muy agradecidos por el apoyo de la Empresa Nacional del Petróleo y de la comunidad, por la excelente convocatoria que durante el mes de octubre tuvieron las actividades desarrolladas en contexto del convenio “Súmate con Energía por la Prevención”, considerando charlas, tamizaje en terreno y actividades recreativas.

“Durante la jornada, las asistentes accedieron de manera gratuita a un dispositivo Palpa, herramienta educativa y de entrenamiento para el autoexamen de mamas, financiado por ENAP, a la vez de participar de una clase de zumba que combinó música, movimiento y salud”, indicó la profesional.

Las asistentes valoraron la entrega del dispositivo y felicitaron la iniciativa por destacar el aporte de la actividad física como herramienta de prevención y bienestar integral. “Estamos bailando para la prevención del cáncer de mama. La actividad física es fundamental como parte de estilos de vida saludable y actúa como un factor protector frente a diversas enfermedades, sobre todo en cáncer. Me parece fundamental que se hagan este tipo de actividades, donde podamos hacer actividad física para cuidar tanto para nuestra salud física como mental, así que espero se sigan generando este tipo de instancias y agradecer también el poder bailar para prevenir y concientizar sobre el cáncer de mama y hacerlo de una manera saludable con música y movimiento”, indicó una entusiasta Karen Flores.

Por su parte, Verónica Saldivia destacó el valor de la jornada para las mujeres y sus familias. “Todas las actividades son importantes y que esto se haga visible es fundamental, porque hay mucha gente que está sufriendo en nuestra ciudad de cáncer mamario y necesitan que se hagan cosas para acompañarlos, apoyarlos y para que no se sientan solos. Es importante que nosotras nos cuidemos, nos hagamos el examen para el bienestar de vuestra familia, ya que, si nosotras estamos bien, nuestra familia también lo está”, dijo.

Consignar que el cáncer de mama es el de mayor prevalencia a nivel país y región, siendo la mamografía el principal examen para su detección precoz, ya que permite identificar cambios en el tejido mamario antes de que genere síntomas. En Chile, el Ministerio de Salud contempla el tamizaje con mamografía cada dos años en mujeres entre 50 y 74 años, mientras que quienes presentan antecedentes familiares o factores de riesgo deben consultar con su equipo de salud para recibir una evaluación y orientación personalizada.

Asimismo, mantener una vida saludable —con actividad física regular, alimentación equilibrada, controles médicos al día y la realización oportuna de exámenes preventivos— contribuye al bienestar general y a reducir factores de riesgo asociados al cáncer.

Por ello, desde el Servicio de Salud Magallanes se refuerza el llamado e invitación a las mujeres que no tienen su mamografía o PAP al día, a acercarse a su CESFAM o establecimiento de salud para acceder a estos exámenes, considerando que detectar a tiempo salva vidas.


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