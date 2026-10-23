REDSALUD MAGALLANES DESTACA EL ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO EN LA ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama y la importancia de la detección precoz fueron los principales temas abordados esta mañana por el doctor Gustavo Soto, cirujano mastólogo de Clínica RedSalud Magallanes, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. El especialista destacó los avances médicos registrados en las últimas décadas, tanto en los métodos de diagnóstico como en los tratamientos disponibles, que han permitido detectar lesiones de menor tamaño y ofrecer alternativas terapéuticas más precisas.

Durante la conversación, el profesional enfatizó la importancia de la mamografía como herramienta para detectar oportunamente la enfermedad y contribuir a reducir la mortalidad. Asimismo, advirtió que la cobertura de los exámenes preventivos todavía se encuentra por debajo de los niveles que considera necesarios, por lo que llamó a fortalecer las estrategias de pesquisa y facilitar el acceso a controles médicos, especialmente en mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo.

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de complementar los estudios cuando las características del tejido mamario o los antecedentes de la paciente dificultan la interpretación de una mamografía. En estos casos, la evaluación especializada puede determinar la pertinencia de realizar ecografías, resonancias magnéticas u otros procedimientos, destacando que cada diagnóstico requiere un análisis individualizado.

El doctor Soto también explicó los avances de la cirugía oncoplástica, que combina técnicas oncológicas y reconstructivas para tratar la enfermedad y reducir las secuelas físicas cuando las condiciones clínicas lo permiten. Junto con ello, subrayó la importancia del acompañamiento psicológico y del trabajo multidisciplinario, considerando que el cáncer de mama puede generar un impacto significativo en la salud emocional, las relaciones familiares y la calidad de vida de las pacientes.

Finalmente, el especialista destacó la importancia de acceder a evaluaciones oportunas y conocer las alternativas de atención disponibles en Clínica RedSalud Magallanes, donde se cuenta con profesionales y prestaciones para el estudio y tratamiento de patologías mamarias. La entrevista concluyó con un llamado a reforzar la prevención, consultar ante hallazgos sospechosos y mantener un seguimiento médico adecuado.





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