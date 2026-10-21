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21 de octubre de 2026

EN NATALES SE REALIZÓ LANZAMIENTO DE LA CORRIDA “PATAGONIA RUNNING”

La corrida se realizará el 7 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Parque Nacional Torres del Paine, y reunirá a 800 estudiantes de entre 10 y 18 años, pertenecientes a 30 establecimientos educacionales de Magallanes, quienes participarán gratuitamente en recorridos de 2,5 y 5 kilómetros.

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El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Líber Lazo Navarro junto al seremi de deportes de Magallanes y la Antártica Chilena, Jacques Roux Vidal y el vocero Ángel Roa Alegría, encabezaron el lanzamiento de la quinta versión de Patagonia Running 2026, iniciativa organizada por el Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte, a través del programa Crecer en Movimiento.

 
La actividad contó con la participación del director regional del IND Magallanes, Héctor Serka, representantes de los municipios de la provincia y de otras instituciones públicas, entre ellas el Servicio Local de Educación, CONAF y la Seremi Bienes Nacionales, reafirmando el compromiso interinstitucional con el desarrollo del deporte escolar.

 
La corrida se realizará el 7 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Parque Nacional Torres del Paine, y reunirá a 800 estudiantes de entre 10 y 18 años, pertenecientes a 30 establecimientos educacionales de Magallanes, quienes participarán gratuitamente en recorridos de 2,5 y 5 kilómetros.

 
La iniciativa busca fomentar la actividad física, promover hábitos saludables, ampliar las oportunidades de participación deportiva y fortalecer el compromiso con la protección de la flora y fauna del parque nacional.

 
Al respecto el delegado presidencial provincial de Última Esperanza Líber Lazo Navarro dijo que: “Esta actividad se enmarca en el programa de gobierno A Mover Chile y que, en este caso, da la oportunidad a escolares de nuestra región, realizar actividad física en uno de los destinos turísticos más destacados a nivel mundial, las Torres del Paine. Es una tremenda oportunidad para los estudiantes de conocer el parque nacional a través del deporte y la recreación”.

 
En tanto, el Seremi de deportes Jacques Roux Vidal agregó que:” Como gobierno estamos muy contentos con actividades como ésta, la que inventiva a la práctica deportiva y actividad y también la descentralización de eventos deportivos. Más de 800 niños tendrán la posibilidad de correr en la 8va Maravilla del Mundo”.

 
Esta 5° versión ya es un hito regional del deporte, generando las oportunidades de participación de la práctica de Actividad Física en un entorno natural privilegiado para niñas/os, fomentando la cultura deportiva en los establecimientos educacionales de nuestra región.

 
Finalmente, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría enfatizó en: “El trabajo mancomunado donde participan municipalidades y entidades públicas. Como gobierno lo más importante son los niños, niñas y adolescentes, y tener instancias como estas donde puedan participar y conocer las Torres del Paines es muy significativo. Vamos a seguir trabajando para promover mayores instancias de deporte y actividad física para que nuestra región”.



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