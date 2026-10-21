21 de octubre de 2026
EN NATALES SE REALIZÓ LANZAMIENTO DE LA CORRIDA “PATAGONIA RUNNING”
La corrida se realizará el 7 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Parque Nacional Torres del Paine, y reunirá a 800 estudiantes de entre 10 y 18 años, pertenecientes a 30 establecimientos educacionales de Magallanes, quienes participarán gratuitamente en recorridos de 2,5 y 5 kilómetros.
El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Líber Lazo Navarro junto al seremi de deportes de Magallanes y la Antártica Chilena, Jacques Roux Vidal y el vocero Ángel Roa Alegría, encabezaron el lanzamiento de la quinta versión de Patagonia Running 2026, iniciativa organizada por el Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte, a través del programa Crecer en Movimiento.
La actividad contó con la participación del director regional del IND Magallanes, Héctor Serka, representantes de los municipios de la provincia y de otras instituciones públicas, entre ellas el Servicio Local de Educación, CONAF y la Seremi Bienes Nacionales, reafirmando el compromiso interinstitucional con el desarrollo del deporte escolar.
La corrida se realizará el 7 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Parque Nacional Torres del Paine, y reunirá a 800 estudiantes de entre 10 y 18 años, pertenecientes a 30 establecimientos educacionales de Magallanes, quienes participarán gratuitamente en recorridos de 2,5 y 5 kilómetros.
La iniciativa busca fomentar la actividad física, promover hábitos saludables, ampliar las oportunidades de participación deportiva y fortalecer el compromiso con la protección de la flora y fauna del parque nacional.
Al respecto el delegado presidencial provincial de Última Esperanza Líber Lazo Navarro dijo que: “Esta actividad se enmarca en el programa de gobierno A Mover Chile y que, en este caso, da la oportunidad a escolares de nuestra región, realizar actividad física en uno de los destinos turísticos más destacados a nivel mundial, las Torres del Paine. Es una tremenda oportunidad para los estudiantes de conocer el parque nacional a través del deporte y la recreación”.
En tanto, el Seremi de deportes Jacques Roux Vidal agregó que:” Como gobierno estamos muy contentos con actividades como ésta, la que inventiva a la práctica deportiva y actividad y también la descentralización de eventos deportivos. Más de 800 niños tendrán la posibilidad de correr en la 8va Maravilla del Mundo”.
Esta 5° versión ya es un hito regional del deporte, generando las oportunidades de participación de la práctica de Actividad Física en un entorno natural privilegiado para niñas/os, fomentando la cultura deportiva en los establecimientos educacionales de nuestra región.
Finalmente, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría enfatizó en: “El trabajo mancomunado donde participan municipalidades y entidades públicas. Como gobierno lo más importante son los niños, niñas y adolescentes, y tener instancias como estas donde puedan participar y conocer las Torres del Paines es muy significativo. Vamos a seguir trabajando para promover mayores instancias de deporte y actividad física para que nuestra región”.
CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA NOTIFICACIÓN DE DESALOJO PARA HABITANTES DE “VILLA LAS ETNIAS”
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.