Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

16 de octubre de 2026

CORMUPA REALIZARÁ ZUMBATÓN PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

​La actividad, se realizará este domingo 18 de octubre en las canchas de la costanera. La jornada comenzará a las 11:00 horas e incluirá baile, concursos y orientación preventiva.

ZM 1
En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Corporación Municipal se encuentra organizando una Zumbatón por la Prevención del Cáncer de Mama, iniciativa que busca promover la actividad física, fomentar el autocuidado y reforzar la importancia de la detección precoz de esta enfermedad.

Las inscripciones comenzarán a las 10:00 horas y la actividad a las 11:00 horas. La invitación está dirigida a personas de todas las edades, con el propósito de generar un espacio de encuentro, recreación y educación en salud. Además, las primeras 80 personas inscritas recibirán una polera y un morral alusivos a la prevención del cáncer de mama.

"Sabemos que hay muchas mujeres que les encanta poder hacer ejercicio, bailar y poder aprovechar estos espacios, y qué mejor contexto que en el mes del cáncer de mama. Lo hemos dicho, aquí estamos con la camiseta puesta, no solamente en octubre, sino todo el año, pero en octubre le ponemos literalmente color, color rosado a toda la actividad. Así que las invitamos para que nos acompañen", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Por su parte, el jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, subrayó que la convocatoria busca involucrar a toda la comunidad. "En el fondo es para visibilizar y hablar sobre autocuidado en el cáncer de mama. Vamos a tener matronas en ese lugar donde van a poder orientar a la comunidad sobre los cuidados que hay que tener, la prevención. También vamos a estar inscribiendo para el convenio de mamografía. No olvidemos que hoy tenemos 2.500 cupos para hacer mamografía de aquí al 31 de diciembre".

Finalmente, la Corporación Municipal de Punta Arenas reiteró la invitación a participar este domingo 18 de octubre, vistiendo prendas rosadas como símbolo de apoyo a la prevención del cáncer de mama.
fernando-barros

"NO HAY NADA QUE RESPONDER A NADIE": MINISTRO BARROS DESCARTA TENSIÓN CON ARGENTINA POR BUQUE CHILENO A LAS MALVINAS/FALKLAND

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

"NO HAY NADA QUE RESPONDER A NADIE": MINISTRO BARROS DESCARTA TENSIÓN CON ARGENTINA POR BUQUE CHILENO A LAS MALVINAS/FALKLAND

Leer Más

La autoridad defendió la legalidad del trayecto comercial al archipiélago y llamó a la serenidad ante las inquietudes manifestadas por Argentina.

La autoridad defendió la legalidad del trayecto comercial al archipiélago y llamó a la serenidad ante las inquietudes manifestadas por Argentina.

fernando-barros
nuestrospodcast
cerro castillo pa

MOP PRESENTA 12 PROYECTOS PARA MAGALLANES Y DESTACA HISTÓRICA INVERSIÓN EN AERÓDROMO DE CERRO CASTILLO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
ZM 1

CORMUPA REALIZARÁ ZUMBATÓN PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Afiche caleidoscopio 2

FERIA DE ARTES VISUALES CALEIDOSCOPIO REUNIRÁ A 42 CREADORES LOCALES ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadamorales

“VINIERON A MAGALLANES A PROMETER RECURSOS ESPECIALES Y NO CUMPLIERON”: DIPUTADA MORALES CUESTIONA PRESUPUESTO 2027 PARA LA REGIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.