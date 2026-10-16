CORMUPA REALIZARÁ ZUMBATÓN PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Corporación Municipal se encuentra organizando una Zumbatón por la Prevención del Cáncer de Mama, iniciativa que busca promover la actividad física, fomentar el autocuidado y reforzar la importancia de la detección precoz de esta enfermedad.

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Las inscripciones comenzarán a las 10:00 horas y la actividad a las 11:00 horas. La invitación está dirigida a personas de todas las edades, con el propósito de generar un espacio de encuentro, recreación y educación en salud. Además, las primeras 80 personas inscritas recibirán una polera y un morral alusivos a la prevención del cáncer de mama.





"Sabemos que hay muchas mujeres que les encanta poder hacer ejercicio, bailar y poder aprovechar estos espacios, y qué mejor contexto que en el mes del cáncer de mama. Lo hemos dicho, aquí estamos con la camiseta puesta, no solamente en octubre, sino todo el año, pero en octubre le ponemos literalmente color, color rosado a toda la actividad. Así que las invitamos para que nos acompañen", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

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Por su parte, el jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, subrayó que la convocatoria busca involucrar a toda la comunidad. "En el fondo es para visibilizar y hablar sobre autocuidado en el cáncer de mama. Vamos a tener matronas en ese lugar donde van a poder orientar a la comunidad sobre los cuidados que hay que tener, la prevención. También vamos a estar inscribiendo para el convenio de mamografía. No olvidemos que hoy tenemos 2.500 cupos para hacer mamografía de aquí al 31 de diciembre".

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Finalmente, la Corporación Municipal de Punta Arenas reiteró la invitación a participar este domingo 18 de octubre, vistiendo prendas rosadas como símbolo de apoyo a la prevención del cáncer de mama.