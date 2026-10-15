GOBERNADORA DEL DISTRITO T-4 ENCABEZÓ UNA INTENSA AGENDA DE SERVICIO Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES EN MAGALLANES

​Una semana de encuentros, solidaridad y compromiso comunitario protagonizó la gobernadora del Distrito T-4 de los Clubes de Leones, León Claudia Brûlé Puentes, durante su visita oficial a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Entre el 6 y el 13 de octubre, la autoridad distrital participó en diversas actividades destinadas a fortalecer el trabajo institucional, acompañar iniciativas sociales y estrechar vínculos con organizaciones comprometidas con el bienestar de la población.



El itinerario combinó reuniones con socios leonísticos, aportes a establecimientos asistenciales, acercamientos con instituciones educativas y acciones de promoción de la salud, reflejando las distintas expresiones del voluntariado y la vocación de servicio que caracteriza al movimiento.



Solidaridad y visitas oficiales en Puerto Natales y Porvenir



El recorrido comenzó el martes 6 de octubre en Puerto Natales, donde el Club de Leones de la ciudad recibió a la gobernadora para compartir los avances del período, analizar los desafíos de la organización y reforzar los lazos de compañerismo entre sus integrantes.



En el marco de esta visita, la entidad natalina realizó una entrega de útiles de aseo al Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, destinados a pacientes de casos sociales que requieren acompañamiento y apoyo durante sus procesos de atención. La iniciativa permitió canalizar ayuda concreta hacia personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.



El jueves 8 de octubre, la agenda continuó en Porvenir, en la provincia de Tierra del Fuego, con la visita oficial al Club de Leones de esa comuna. Durante el encuentro, León Claudia Brûlé Puentes conoció los proyectos y acciones impulsados por sus integrantes, además de compartir experiencias y conversar sobre las proyecciones de la institución en beneficio de la comunidad fueguina.



Rehabilitación y apoyo a pacientes en Punta Arenas



Ese mismo jueves, en la capital regional, la gobernadora, acompañada por la coordinadora del Equipo Global de Liderazgo del Distrito Múltiple T, León Soledad Yáñez Varela, y socios del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, visitó el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur.



La delegación conoció el trabajo que desarrolla la institución en favor de las personas que requieren procesos de rehabilitación y de sus familias, fortaleciendo los vínculos entre ambas organizaciones y destacando la importancia de la colaboración en materias de inclusión y bienestar.



La jornada también contempló una acción solidaria en el Hospital Clínico de Magallanes, donde la autoridad distrital, junto a integrantes del leonismo local, entregó 30 frazadas al Servicio de



Urgencias. La donación buscó contribuir al abrigo y la comodidad de las personas que reciben atención médica en el establecimiento.



Segunda Reunión de Gabinete y reconocimientos distritales



El sábado 10 de octubre se desarrolló la Segunda Reunión de Gabinete del Distrito T-4, en el auditorio “Alejandro Pontica Kairis”, del Ministerio de Obras Públicas, en Punta Arenas.



La jornada congregó a representantes del leonismo y contempló una ceremonia de entrega de premios y distinciones a clubes del distrito, en reconocimiento a su compromiso y contribución al servicio comunitario.



La instancia propició el intercambio de experiencias, la coordinación entre las organizaciones y la valoración del trabajo voluntario que sus integrantes realizan en sus respectivos territorios. Asimismo, permitió reforzar los objetivos comunes y proyectar nuevas acciones en favor de las comunidades.



“Camino de Rosas”: moda y prevención del cáncer



El domingo 11 de octubre, la gobernadora participó en la séptima versión de “Camino de Rosas”, desfile de moda benéfico organizado por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas.



La iniciativa reunió moda y compromiso social con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre el cáncer de mama y cervicouterino, promoviendo la importancia de la prevención, el cuidado de la salud y la detección temprana.



León Claudia Brûlé Puentes respaldó el trabajo de la organización anfitriona en torno a estas causas, contribuyendo a visibilizar una problemática que afecta a numerosas personas y familias. La actividad también destacó el valor de generar espacios de participación que permitan informar, acompañar y movilizar a la comunidad.



Club de Leones Punta Arenas Golheth Tem Wouk New Century



El lunes 12 de octubre, la autoridad distrital efectuó su visita oficial al Club de Leones Punta Arenas Golheth Tem Wouk New Century. El encuentro permitió conocer de primera fuente los proyectos, avances y desafíos de sus socios, además de fortalecer los vínculos de trabajo y colaboración.



Durante la reunión, León Claudia Brûlé Puentes presentó lineamientos y programas impulsados por la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Por su parte, los integrantes compartieron las actividades que desarrollan, sus proyecciones y las experiencias de servicio que mantienen en beneficio de los habitantes de Punta Arenas.



La jornada constituyó una oportunidad para intercambiar ideas, reforzar el compañerismo y dar continuidad a los objetivos institucionales que inspiran al movimiento.



Colegio Miguel de Cervantes: compromiso y solidaridad



El martes 13 de octubre, la gobernadora visitó el Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas, establecimiento reconocido por su permanente participación en iniciativas benéficas y su aporte al trabajo comunitario.



Durante el encuentro con directivos, docentes y estudiantes, se destacó la colaboración de esta comunidad educativa con los Clubes de Leones de la ciudad, especialmente a través de campañas solidarias y su contribución a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.



Asimismo, se relevó la reciente aportación del establecimiento al Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral, en respaldo a una iniciativa desarrollada junto al Hospital Clínico de Magallanes para brindar apoyo a familias que deben trasladarse a otras ciudades, como Valdivia o Puerto Montt, para acceder a tratamientos oncológicos.



La visita permitió reconocer el compromiso de la comunidad escolar con valores como la empatía, la solidaridad y la responsabilidad social, destacando el papel de la educación en la formación de personas conscientes de las necesidades de su entorno.



“Conversemos de Cáncer” en el Mes Rosa



También el martes 13 de octubre, León Claudia Brûlé Puentes participó en la jornada de concientización y prevención “Conversemos de Cáncer”, organizada por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral en el marco de las actividades del Mes Rosa.



La iniciativa tuvo como propósito sensibilizar a la población sobre la prevención, la detección temprana y el acompañamiento frente al cáncer de mama y cervicouterino. La convocatoria reunió a profesionales de la salud, organizaciones colaboradoras y miembros de la comunidad en un espacio dedicado a la información, la educación y el apoyo a las personas y familias que enfrentan estas enfermedades.



Durante la actividad, la gobernadora recibió un reconocimiento por su participación y acompañamiento en el desfile benéfico “Camino de Rosas”, realizado el 11 de octubre. El gesto destacó su respaldo a una iniciativa que busca visibilizar la importancia del cuidado preventivo y fortalecer la conciencia colectiva en torno a la salud femenina.



Compromiso con las comunidades



El recorrido de la gobernadora del Distrito T-4 por la Región de Magallanes permitió articular encuentros institucionales, reconocer el trabajo de los clubes locales y acompañar iniciativas que responden a distintas necesidades sociales.



Las donaciones a establecimientos asistenciales, la visita al Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, el acercamiento con la comunidad educativa del Colegio Miguel de Cervantes y las actividades de prevención del cáncer reflejaron la diversidad de ámbitos en los que se expresa el servicio leonístico.



De esta manera, León Claudia Brûlé Puentes desarrolló una agenda que combinó fortalecimiento institucional, solidaridad y promoción de la salud, destacando la importancia del trabajo colaborativo entre organizaciones y comunidades.

