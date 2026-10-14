GREEN HILL COLLEGE CELEBRA 10 AÑOS EN PUNTA ARENAS E INVITA A LA COMUNIDAD A CONOCER SU PROYECTO EDUCATIVO

Green Hill College conmemora diez años de trayectoria en Punta Arenas con una propuesta educativa que combina la enseñanza del inglés, el aprendizaje basado en proyectos, la incorporación de tecnología y el desarrollo integral de sus estudiantes. Así lo dieron a conocer María Teresa Saldivia, coordinadora académica, y Karen Negrete, coordinadora del Departamento de Inglés, durante una entrevista esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los principales sellos del establecimiento es la enseñanza del inglés, con ocho horas pedagógicas semanales y una metodología basada en estaciones de aprendizaje que integra vocabulario, comprensión auditiva, lectura y expresión oral. A esto se suma el uso pedagógico de herramientas como radio streaming, realidad virtual, recursos holográficos y tablets, además de actividades de formación integral que incluyen talleres deportivos, científicos y creativos, comunicación oral, ajedrez y matemáticas lúdicas. El colegio cuenta con niveles desde educación parvularia hasta cuarto medio y considera un máximo de 25 estudiantes por sala.

En el marco de su décimo aniversario, el establecimiento realizará un Open House el sábado 24 de octubre de 2026, entre las 10:30 y las 13:00 horas, en sus dependencias ubicadas en calle Mexicana 653, Punta Arenas. La actividad está dirigida especialmente a familias con niños desde educación parvularia hasta segundo básico y permitirá conocer las instalaciones, al equipo educativo y las metodologías de enseñanza. La iniciativa busca acercar el proyecto educativo a nuevas familias y resolver sus inquietudes sobre el proceso formativo.

Durante la entrevista, ambas coordinadoras destacaron la importancia del trabajo colaborativo con las familias y de ofrecer experiencias de aprendizaje significativas, adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Asimismo, invitaron a la comunidad a informarse sobre las actividades y el proceso de admisión a través de los canales oficiales de Green Hill College, incluyendo su página web y redes sociales.





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