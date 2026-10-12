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12 de octubre de 2026

MAGALLANES PARTICIPA EN CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS

Representantes de Sernatur Magallanes y de los municipios de Cabo de Hornos, Timaukel y Torres del Paine participan en el encuentro realizado en la Región de O’Higgins, que reúne a cerca de 300 asistentes de todo Chile.

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Con representantes de más de 90 comunas y cerca de 300 participantes, comenzó el 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas de Sernatur, que se desarrolla en San Fernando y Chimbarongo, Región de O’Higgins. La instancia reúne a autoridades y equipos municipales para compartir experiencias y abordar los desafíos de la gestión turística local.

Magallanes está representada por Sandra Mansilla, profesional de la Unidad de Desarrollo de Sernatur regional, junto a representantes de los municipios de Cabo de Hornos, Timaukel y Torres del Paine. El director regional de Sernatur, Mauricio Peña y Lillo Correa, destacó la participación de estas comunas, que han obtenido la Distinción Municipalidad Turística.

Cabo de Hornos recibió este reconocimiento en 2024, Timaukel en 2025 y Torres del Paine obtuvo su segunda distinción en 2026. Según explicó Peña y Lillo, estos reconocimientos reflejan el trabajo de los municipios para fortalecer su gestión turística y avanzar en la coordinación con Sernatur.

El congreso contempla exposiciones, paneles, talleres prácticos y visitas técnicas para abordar materias como liderazgo municipal, identidad territorial y herramientas para fortalecer la gestión turística. Entre las actividades programadas se encuentran recorridos por Hacienda Los Lingues, Viña Casa Silva, Gin Provincia y sectores patrimoniales de Chimbarongo.

La jornada de cierre considera la entrega de nuevas distinciones de Municipalidad Turística, además del anuncio de quién será reconocido como Mejor Coordinador de Turismo Municipal y de la comuna que recibirá el congreso en 2027.

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