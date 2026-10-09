Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

9 de octubre de 2026

TABSA Y SU APUESTA LOGÍSTICA PARA LA INDUSTRIA DEL SALMÓN EN MAGALLANES: "UNA OPORTUNIDAD IMPORTANTE"

TABSA auspicia una nueva versión de ESA Magallanes, instancia donde la compañía mostrará su experiencia, y buscará que los proveedores regionales tengan más presencia en el sector salmonicultor de la zona.

tabsa

El Hotel Dreams de Punta Arenas se alista para recibir el próximo 20 de octubre a una nueva edición de ESA Magallanes 2026, punto de encuentro clave que congregará a productoras, proveedores y distintos actores del ecosistema acuícola regional. Con el propósito de acercar soluciones y potenciar la red de trabajo local, el evento contará con la participación de TABSA, firma que aprovechará la vitrina para compartir su trayectoria en materia de transporte marítimo y conectividad.

“Para TABSA, participar en ESA Magallanes es una oportunidad para fortalecer nuestra cercanía con una industria estratégica para la región y mostrar las capacidades que hemos desarrollado en conectividad marítima, transporte de carga, servicios portuarios y soluciones logísticas adaptadas a las condiciones de Magallanes”, plantea Julio Dasencich Águila, subgerente de Servicios Marítimos y Portuarios de TABSA. Respaldados por una sólida trayectoria en el rubro, recalca que su mayor valor radica en el profundo conocimiento del territorio y en la flexibilidad para responder a los requerimientos operacionales de sus clientes.

Al analizar el panorama actual, el ejecutivo observa un ecosistema de proveedores que ha ganado madurez y especialización, advirtiendo que “existe una oportunidad importante para que una mayor parte de los servicios requeridos por la industria pueda resolverse desde Magallanes, generando más encadenamientos productivos, empleo y desarrollo regional”.

Conectividad eficiente y servicios a la medida de la faena acuícola son parte de las cartas que la compañía pondrá sobre la mesa. “ESA permite generar conversaciones directas con productores y proveedores, conocer nuevas necesidades y detectar oportunidades de colaboración. En una región con condiciones geográficas y operacionales tan particulares, ese diálogo es clave para diseñar soluciones logísticas y marítimas realmente adaptadas a la realidad local”, acota Dasencich.

Alinear estas herramientas con las exigencias del entorno productivo persigue un fin muy claro: garantizar la continuidad operacional y la eficiencia en el extremo austral. Las particularidades geográficas de Magallanes exigen evaluar permanentemente el rendimiento de la cadena logística, transformando al evento en un espacio idóneo para sintonizar de primera mano con las necesidades del sector.

“La colaboración es fundamental”, destaca el subgerente de Servicios Marítimos y Portuarios de TABSA al valorar la sinergia entre actores de distinta envergadura. Y añade: “Las empresas de mayor trayectoria pueden aportar infraestructura, experiencia, estándares operacionales y capacidad de gestión, mientras que los proveedores locales aportan conocimiento del territorio, especialización y flexibilidad. Cuando esas capacidades se complementan, se fortalece toda la cadena de valor y se genera mayor desarrollo dentro de la región”.

De cara al futuro, el gran reto pasa por sortear las barreras geográficas y climáticas que imponen las operaciones australes. “Uno de los principales desafíos es asegurar continuidad, eficiencia y seguridad operacional en un territorio extenso, con grandes distancias y condiciones climáticas exigentes”, puntualiza Dasencich.

Para superar este escenario, recalca que será necesario “mejorar la coordinación logística, fortalecer la infraestructura, incorporar mayor tecnología y seguir desarrollando capacidades locales”. Con ese horizonte, desde TABSA reafirman su disposición a seguir colaborando con la industria salmonicultora magallánica, aportando desde su experiencia portuaria y marítima en soluciones diseñadas específicamente para responder a las características de la zona.

De esta forma, la compañía naviera busca consolidarse no sólo como un actor de soporte para el traslado de carga y pasajeros, sino como un aliado estratégico capaz de acompañar el crecimiento de la acuicultura en zonas de alta complejidad geográfica. Su presencia en el encuentro subraya el compromiso a largo plazo con el desarrollo económico de la región austral.

Fuente: salmonexpert.cl

pablosolisblumar

GERENTE REGIONAL DE BLUMAR PABLO SOLÍS EN ESA 2026 “PARA QUIENES OPERAMOS EN MAGALLANES, CONTAR CON UN ECOSISTEMA DE PROVEEDORES SÓLIDO ES FUNDAMENTAL”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRESIDENTE DE LA LIGA NAVAL ARGENTINA AMENAZA CON DETENER BUQUE CHILENO QUE VIAJARÁ A MALVINAS

Leer Más

​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

buque-malvinas
nuestrospodcast
detenido09102026

PDI DETUVO EN PUNTA ARENAS A SUJETO QUE PERMANECÍA PRÓFUGO DESDE EL 2022 Y MANTENÍA CUATRO ÓRDENES DE DETENCIÓN VIGENTES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
tabsa

TABSA Y SU APUESTA LOGÍSTICA PARA LA INDUSTRIA DEL SALMÓN EN MAGALLANES: "UNA OPORTUNIDAD IMPORTANTE"

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Afiche de cicletada (Post de Instagram (45)) (1)

ESTE SÁBADO 10 DE OCTUBRE: SE INVITA A PARTICIPAR DE CICLETADA FAMILIAR “MUÉVETE POR TU BIENESTAR”

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
conveniosaludenap

SERVICIO DE SALUD Y ENAP RENUEVAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MUJERES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.