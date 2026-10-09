TABSA Y SU APUESTA LOGÍSTICA PARA LA INDUSTRIA DEL SALMÓN EN MAGALLANES: "UNA OPORTUNIDAD IMPORTANTE"

El Hotel Dreams de Punta Arenas se alista para recibir el próximo 20 de octubre a una nueva edición de ESA Magallanes 2026, punto de encuentro clave que congregará a productoras, proveedores y distintos actores del ecosistema acuícola regional. Con el propósito de acercar soluciones y potenciar la red de trabajo local, el evento contará con la participación de TABSA, firma que aprovechará la vitrina para compartir su trayectoria en materia de transporte marítimo y conectividad.

“Para TABSA, participar en ESA Magallanes es una oportunidad para fortalecer nuestra cercanía con una industria estratégica para la región y mostrar las capacidades que hemos desarrollado en conectividad marítima, transporte de carga, servicios portuarios y soluciones logísticas adaptadas a las condiciones de Magallanes”, plantea Julio Dasencich Águila, subgerente de Servicios Marítimos y Portuarios de TABSA. Respaldados por una sólida trayectoria en el rubro, recalca que su mayor valor radica en el profundo conocimiento del territorio y en la flexibilidad para responder a los requerimientos operacionales de sus clientes.

Al analizar el panorama actual, el ejecutivo observa un ecosistema de proveedores que ha ganado madurez y especialización, advirtiendo que “existe una oportunidad importante para que una mayor parte de los servicios requeridos por la industria pueda resolverse desde Magallanes, generando más encadenamientos productivos, empleo y desarrollo regional”.

Conectividad eficiente y servicios a la medida de la faena acuícola son parte de las cartas que la compañía pondrá sobre la mesa. “ESA permite generar conversaciones directas con productores y proveedores, conocer nuevas necesidades y detectar oportunidades de colaboración. En una región con condiciones geográficas y operacionales tan particulares, ese diálogo es clave para diseñar soluciones logísticas y marítimas realmente adaptadas a la realidad local”, acota Dasencich.

Alinear estas herramientas con las exigencias del entorno productivo persigue un fin muy claro: garantizar la continuidad operacional y la eficiencia en el extremo austral. Las particularidades geográficas de Magallanes exigen evaluar permanentemente el rendimiento de la cadena logística, transformando al evento en un espacio idóneo para sintonizar de primera mano con las necesidades del sector.

“La colaboración es fundamental”, destaca el subgerente de Servicios Marítimos y Portuarios de TABSA al valorar la sinergia entre actores de distinta envergadura. Y añade: “Las empresas de mayor trayectoria pueden aportar infraestructura, experiencia, estándares operacionales y capacidad de gestión, mientras que los proveedores locales aportan conocimiento del territorio, especialización y flexibilidad. Cuando esas capacidades se complementan, se fortalece toda la cadena de valor y se genera mayor desarrollo dentro de la región”.

De cara al futuro, el gran reto pasa por sortear las barreras geográficas y climáticas que imponen las operaciones australes. “Uno de los principales desafíos es asegurar continuidad, eficiencia y seguridad operacional en un territorio extenso, con grandes distancias y condiciones climáticas exigentes”, puntualiza Dasencich.

Para superar este escenario, recalca que será necesario “mejorar la coordinación logística, fortalecer la infraestructura, incorporar mayor tecnología y seguir desarrollando capacidades locales”. Con ese horizonte, desde TABSA reafirman su disposición a seguir colaborando con la industria salmonicultora magallánica, aportando desde su experiencia portuaria y marítima en soluciones diseñadas específicamente para responder a las características de la zona.

De esta forma, la compañía naviera busca consolidarse no sólo como un actor de soporte para el traslado de carga y pasajeros, sino como un aliado estratégico capaz de acompañar el crecimiento de la acuicultura en zonas de alta complejidad geográfica. Su presencia en el encuentro subraya el compromiso a largo plazo con el desarrollo económico de la región austral.

Fuente: salmonexpert.cl

