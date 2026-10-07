EXPERTOS ABORDAN LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS DE MAGALLANES

​El papel que puede asumir Magallanes en los corredores internacionales de carga, los cambios que abre la nueva Ley de Cabotaje y la necesidad de incorporar tecnología a las operaciones logísticas marcaron la primera jornada de Magallanes Logistics Summit 2026, encuentro que comenzó este martes en Punta Arenas y que continuará mañana con mesas de trabajo para abordar las principales brechas del sector en la región.



Especialistas de Chile, Argentina, Colombia y México participaron durante la jornada junto a empresas, emprendedores, pymes y representantes del sector público y privado. Las exposiciones abordaron experiencias internacionales y los desafíos que enfrenta Magallanes para mejorar su conectividad y desarrollar capacidades que permitan a las empresas regionales participar de nuevas cadenas logísticas.



Uno de los temas centrales fue la ubicación de Magallanes dentro de los corredores internacionales de transporte de carga. Ricardo Partal, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, planteó que la posición geográfica de la región abre una discusión que debe proyectarse más allá de su condición de ruta alternativa ante contingencias en el Canal de Panamá.



“Magallanes es fundamental en este desarrollo del transporte de cargas, fundamentalmente por su estrecho, porque las cargas, cuando el Canal de Panamá sufre algunas consecuencias, muchas navieras piensan en Magallanes. Nosotros, desde nuestra organización, lo que queremos es que se piense en Magallanes mucho más allá de simplemente ser una alternativa al Canal de Panamá en el futuro”, señaló Partal.



Cabotaje y transferencia de carga



Otro de los ejes de la jornada fue la nueva Ley de Cabotaje y las posibilidades que abre para el transporte y transferencia de carga en Magallanes. El tema fue abordado en un panel técnico moderado por Marco Oliva, CEO de Fast Logistics.

“La logística de transferencia de carga está muy poco desarrollada en Magallanes y la idea es que, con esta ley de cabotaje y más opciones de corredores bioceánicos, se pueda potenciar. Queremos mostrar experiencias de otros países y de regiones del sur que podamos replicar acá”, explicó Oliva.



Para Daniela Tapia, gerente de GEDES, entidad ejecutora del encuentro, uno de los objetivos del Summit es acercar esta discusión a las empresas regionales y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas.



“Queremos que las pymes de Magallanes sean parte de esta conversación y puedan identificar dónde están las oportunidades, pero también qué capacidades necesitan desarrollar para incorporarse a las nuevas cadenas de valor. Por eso mañana el trabajo se traslada a las mesas: necesitamos recoger la experiencia de quienes operan y emprenden desde la región y convertirla en propuestas concretas”, señaló Tapia.



Los resultados serán insumo para el PTI de Logística



Las conclusiones del encuentro tendrán continuidad a través del Programa Territorial Integrado (PTI) de Logística de Corfo, iniciativa que comenzará próximamente y tendrá una duración de tres años. El programa buscará identificar brechas y articular en una misma instancia a actores públicos y privados vinculados al sector.



“Hoy la logística es un tema fundamental para poder desarrollar la región. Este va a ser el puntapié inicial para un Programa Territorial Integrado de Logística que comienza próximamente y dura tres años, en el cual vamos a estar enfocados en identificar las brechas que tiene este tema en la región. Lo que hace Corfo es articular a diferentes actores en una misma mesa, tanto públicos como privados, para poder avanzar”, explicó Javier Romero, director regional de Corfo.

Ese trabajo tendrá una primera expresión este miércoles, durante la segunda jornada del Summit. Los participantes se distribuirán en mesas de trabajo para abordar cuatro áreas: Infraestructura y Conectividad Portuaria y Vial; Cadena de Suministro y Logística para Zonas Extremas; Transformación Digital y Tecnología Logística; y Capital Humano y Formación para la Logística Regional.



Los resultados permitirán levantar propuestas para la denominada Agenda Logística de Magallanes 2027 y aportar antecedentes al trabajo que desarrollará el PTI.



Magallanes Logistics Summit 2026 es una iniciativa ejecutada por GEDES y financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) de Magallanes, a través del instrumento Viraliza Eventos de Corfo.



