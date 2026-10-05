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5 de octubre de 2026

CONCEJAL JONATHAN CÁRCAMO ADVIERTE IMPACTO DE EVENTUALES RECORTES PRESUPUESTARIOS EN MAGALLANES

Buenos días región

concejalcarcamo

Un análisis sobre el escenario presupuestario, el desarrollo estratégico de Magallanes, la soberanía, la infraestructura y los proyectos vinculados a la Antártica realizó esta mañana el concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo Gómez, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el edil abordó inicialmente la discusión en torno al feriado regional asociado a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, destacando que se trata de una iniciativa que ha sido impulsada durante años por distintos actores políticos y sociales. A su juicio, la fecha debe ser entendida más allá de una conmemoración y vinculada con la posición estratégica que ocupa la región.

Este tema tiene que ser un tema de Estado. No puede ser un tema que quizás sea visto desde una perspectiva súper superficial y somera, porque esto es un hito geopolítico, la toma y posesión del Estrecho de Magallanes”, sostuvo Cárcamo.

El concejal agregó que la relevancia de este hecho histórico también debería proyectarse hacia una discusión más amplia sobre el desarrollo de Magallanes y la Antártica Chilena, considerando el escenario internacional y el potencial de la región como corredor y plataforma logística.

En esa línea, manifestó preocupación por las eventuales reducciones en los recursos destinados a los gobiernos regionales y sus posibles consecuencias para Magallanes. Cárcamo sostuvo que, según los antecedentes que maneja, la región podría enfrentar una disminución cercana a los 7.500 millones de pesos en recursos para el Gobierno Regional, situación que, afirmó, terminaría repercutiendo en iniciativas de las distintas comunas.

Como ejemplo, mencionó la situación del denominado Parque de los Dinosaurios, espacio utilizado principalmente por niños y niñas de Punta Arenas. Explicó que existe un proyecto que cuenta con recomendación favorable, pero que su financiamiento se habría visto dificultado por las restricciones presupuestarias.

Hoy día un Gobierno Regional que no vaya a recibir esa cantidad de dinero, yo les quiero decir a todas las comunas de la región que se van a dejar de percibir muchos proyectos y muchas cosas que tienen relación con ese financiamiento”, señaló.


Comercio, soberanía y posición estratégica

Otro de los puntos abordados fue la discusión generada por declaraciones provenientes de Argentina y el debate respecto de eventuales intercambios comerciales entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas.

Cárcamo planteó que este escenario también puede ser analizado desde una perspectiva económica para Magallanes, especialmente por las posibilidades de participación de empresas regionales en servicios de abastecimiento y logística.

Este posible comercio Falklands-Punta Arenas creo que dinamiza el comercio de la región, dinamiza también la posibilidad de que seamos proveedores, como lo fuimos años atrás”, afirmó.

En este contexto, el concejal cuestionó que, a su juicio, las autoridades nacionales no siempre hayan reforzado suficientemente la posición de la región frente a los debates vinculados con soberanía y geopolítica.

Creo que al Gobierno le faltó en algún momento y en alguna instancia hacer un poco más fuerte en poder posicionar nuestro derecho a la soberanía”, sostuvo, agregando que “Magallanes no es el patio trasero de Chile. Somos un foco de comercio, somos un foco de desarrollo”.

Cárcamo también vinculó esta discusión con la necesidad de fortalecer infraestructura y capacidades de defensa. Señaló que, debido a la posición geográfica de la región, considera relevante mantener actualizados tanto el equipamiento como la infraestructura destinada a la defensa.

Al ser una región tan estratégica y un país también tan diverso geográficamente, creo que nuestro espacio de defensa tiene que estar a la vanguardia”, expresó.


Infraestructura portuaria y turismo de cruceros

El concejal también puso énfasis en la necesidad de avanzar en inversiones vinculadas a la infraestructura portuaria, considerando el movimiento de cruceros y las oportunidades que representa el turismo internacional para la economía local.

En ese sentido, señaló que el gasto de los pasajeros que desembarcan en las ciudades chilenas puede movilizar distintas actividades económicas, entre ellas transporte, servicios turísticos, comercio y gastronomía.

Nosotros debiésemos entender y tener una mirada que la mirada que tenemos nosotros como sector político tiene que ver en cómo se invierte desde el prisma estatal, con el trabajo del privado también, por supuesto”, manifestó.

A su juicio, una reducción sostenida de la inversión pública podría limitar el dinamismo de distintos sectores productivos y trasladar una mayor carga de inversión al sector privado.


Antártica como polo de desarrollo

La conversación también abordó el rol de Punta Arenas como puerta de entrada y plataforma logística para las actividades antárticas. Cárcamo sostuvo que la relación con el continente blanco debe ser considerada como uno de los ejes estratégicos del desarrollo regional.

Nosotros somos Antártica, en el buen sentido de esta configuración metafórica”, indicó, destacando la capacidad de Magallanes para desarrollar ciencia, innovación y apoyo logístico a las expediciones.

El concejal sostuvo que actualmente existe un flujo permanente de expediciones que requiere servicios y apoyo desde Punta Arenas, además de oportunidades asociadas a investigación, educación y logística.

Hoy día yo creo que el tema antártico tiene que también convertirse en un polo de desarrollo económico”, planteó.


Críticas al escenario presupuestario

Durante el último tramo de la entrevista, Cárcamo manifestó sus reparos frente al proyecto de Presupuesto 2027 y a la posibilidad de que las medidas de contención del gasto tengan efectos sobre las regiones.

El concejal cuestionó especialmente eventuales reducciones en educación, vivienda y fomento productivo, señalando que estas áreas pueden tener impactos directos en la calidad de vida, la inversión y el empleo.

En materia educacional, defendió la importancia de mantener políticas destinadas a reducir la brecha digital y cuestionó eventuales disminuciones en la entrega de computadores a estudiantes.

El derecho a la educación no se garantiza solamente abriendo la puerta a un colegio. Se garantiza poniendo a las personas y las herramientas detrás de ese derecho”, afirmó.

Desde su experiencia como profesor diferencial, también manifestó preocupación por medidas como la eventual fusión de cursos y sus efectos en estudiantes que requieren apoyos especializados.

Respecto de vivienda, cuestionó que se anuncien compromisos de inversión y posteriormente aparezcan antecedentes sobre eventuales reducciones presupuestarias. A su juicio, la incertidumbre en torno a los recursos públicos también puede afectar la actividad económica y la generación de empleo.

Finalmente, Cárcamo sostuvo que la discusión sobre el tamaño del Estado debe diferenciarse de aquellas medidas que puedan afectar su capacidad para cumplir sus funciones.

Una cosa es querer achicar el Estado y la otra es perjudicar al Estado. Yo creo que son cosas totalmente diferentes y ya se está perjudicando al Estado”, afirmó.

El concejal cerró planteando que las decisiones presupuestarias adoptadas en el presente pueden tener consecuencias más allá del actual período de gobierno, especialmente para las regiones y para la capacidad del Estado de sostener inversiones estratégicas en infraestructura, vivienda, educación, desarrollo productivo y conectividad.



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