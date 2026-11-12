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12 de noviembre de 2026

SUBSECRETARIA DE DEPORTES RESPALDÓ AVANCE DE POLIDEPORTIVO PARA PUNTA ARENAS

La autoridad valoró que la iniciativa cuente con Recomendación Satisfactoria y destacó su potencial para recibir competencias de alto nivel y actividades culturales. El municipio espera avanzar prontamente hacia la etapa de diseño.

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La subsecretaria de Deportes, María Paz Ríos, visitó Punta Arenas y manifestó su respaldo al proyecto del futuro Polideportivo de la comuna, iniciativa que busca dotar a la región de un recinto de gran capacidad para el desarrollo de actividades deportivas y culturales. La autoridad destacó que el proyecto ya cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS), un avance que permite continuar con las gestiones para concretar su diseño.

Durante la visita, el alcalde Claudio Radonich, junto al seremi de Deportes, Jacques Roux, abordó con la subsecretaria la importancia de contar con infraestructura adecuada para responder a las necesidades deportivas de la ciudad y ampliar sus posibilidades de recibir eventos de alcance nacional e internacional.

El jefe comunal valoró el respaldo de las autoridades y enfatizó que se trata de una inversión necesaria para el futuro de Punta Arenas. "Es muy importante que nuestra ciudad cuente con un recinto grande para el deporte y la cultura. Hoy vemos que existe una necesidad concreta de tener un espacio cerrado para entrenamientos, por lo que estamos contentos con estos apoyos y esperamos que el gobernador Jorge Flies pueda impulsar el proyecto para su diseño lo antes posible", señaló.

Radonich agregó que el Polideportivo representa una responsabilidad con las próximas generaciones y una oportunidad para posicionar a Punta Arenas dentro de los circuitos deportivos. "Este es un tema que probablemente veremos concretado en varios años más, cuando ya no estemos en nuestros cargos, pero es una responsabilidad que tenemos con la ciudad, con el deporte y la cultura. Queremos que podamos no solamente practicar distintas disciplinas, sino también recibir eventos deportivos de primer nivel, en lugar de tener que verlos por televisión o escucharlos por radio", afirmó. 

Por su parte, la subsecretaria María Paz Ríos manifestó su entusiasmo con la iniciativa y valoró el avance alcanzado. "Estamos muy entusiasmados con la idea del alcalde. Me parece un proyecto increíble y me alegra mucho que ya cuenten con la Recomendación Satisfactoria para seguir avanzando y que, por fin, Magallanes pueda tener un Polideportivo de grandes dimensiones", expresó. Asimismo, Ríos destacó que el recinto podrá albergar no solamente actividades deportivas, sino también encuentros y eventos culturales. 

En tanto, el seremi de Deportes, Jacques Roux, recordó el trabajo desarrollado entre el municipio, la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y el Instituto Nacional de Deportes (IND), que permitió avanzar hasta obtener la RS del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. "Estamos muy contentos de que finalmente se haya conseguido este paso. Ahora esperamos darle pronto el puntapié inicial al diseño, para que Punta Arenas pueda contar, por fin, con un Polideportivo", indicó.

Roux destacó que el proyecto considera un recinto con capacidad para 5.000 espectadores, además de distintas salas y espacios de entrenamiento para diversas disciplinas. "No se trata solamente de tener un lugar para recibir a cinco mil personas, sino que también permitirá traer grandes eventos, como competencias sudamericanas e incluso mundiales en algunas disciplinas. Además, contará con espacios de entrenamiento, por lo que no solo podremos albergar espectáculos deportivos, sino también disponer de un centro de desarrollo para nuestros deportistas", explicó. 

El seremi agregó que esta infraestructura se integraría a un conjunto de recintos deportivos existentes y en desarrollo en la comuna, contribuyendo a fortalecer las condiciones para la formación de nuevos talentos y el crecimiento del deporte regional.

Con este respaldo, la Municipalidad de Punta Arenas espera continuar las gestiones para avanzar hacia el diseño del Polideportivo, una iniciativa considerada estratégica para ampliar la infraestructura deportiva y cultural de la capital regional y proyectar a Magallanes como sede de encuentros y competencias de mayor nivel.

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