ARMADA DE CHILE INICIA EN PUNTA ARENAS CURSO INTERNACIONAL DE INSPECTORES CCAMLR

En el auditorio del Hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas comenzó el curso de inspectores de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR). La actividad reúne a personal de distintas instituciones nacionales y extranjeras vinculadas a la fiscalización marítima y pesquera.

La instancia forma parte del compromiso de la Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), con el resguardo de los recursos vivos antárticos. Chile asume ese compromiso como Estado parte de la Convención y por la responsabilidad que le da su posición geográfica frente al continente blanco.

Formación de inspectores para el océano Austral

En esta versión participan representantes de la Prefectura Naval Argentina, la Guardia Costera de los Estados Unidos, la Gobernación Marítima de Punta Arenas y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). También asiste personal del Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba", unidad de la Armada que realiza inspecciones en el océano Austral y que aporta la experiencia operativa de quienes llevan a cabo esta labor en el mar.

La presencia de instituciones de tres países refleja que la protección de los ecosistemas antárticos es una tarea compartida. Para que las medidas de conservación se apliquen con éxito se necesitan criterios comunes y coordinación entre los Estados que fiscalizan en la zona.

El curso fue inaugurado por el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Francisco Arias, quien señaló que "este programa formativo cobra una trascendencia estratégica. Conforme al artículo XXIV de la Convención, el sistema de inspección es la herramienta operativa que garantiza que las naves en el área de la Convención cumplan con las medidas de conservación vigentes".

La autoridad marítima añadió que "la instrucción que se inicia hoy permitirá perfeccionar la formación de inspectores, asegurando la idoneidad técnica, la rigurosidad en los procedimientos de abordaje y la precisión en la verificación de artes de pesca y registros a bordo".

CCAMLR y el rol de Chile

La CCAMLR nació de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, firmada en Canberra, Australia, en 1980 y vigente desde 1982. Forma parte del Sistema del Tratado Antártico. Su objetivo es conservar la vida marina del océano Austral, entendiendo que la conservación incluye el uso racional de los recursos. Para ello aplica un enfoque ecosistémico y precautorio: cada decisión sobre una especie considera sus efectos en el resto de la cadena alimentaria.

Entre sus principales tareas está la regulación de pesquerías como las de kril antártico, base de la alimentación de ballenas, focas, pingüinos y aves marinas, y de bacalao de profundidad. La Comisión fija límites de captura, define temporadas y zonas de pesca, establece medidas para proteger especies asociadas y combate la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Sus herramientas de control son los programas de observación científica y el sistema de inspección, que permite a inspectores designados por los países miembros abordar y revisar buques en el área de la Convención.

Chile participa en la Convención desde sus orígenes. Su cercanía con la Antártica y el papel de Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco le dan un rol relevante en dos frentes: como Estado rector del puerto, al controlar los buques que recalan en sus puertos, y como país fiscalizador en el mar. El país también ha impulsado iniciativas de conservación, como la propuesta presentada junto a Argentina para crear un área marina protegida en la península Antártica.

Contenidos y ejercicio práctico

La actividad está coordinada por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) y se extenderá hasta el 12 de noviembre. El programa combina contenidos teóricos y prácticos para preparar a los participantes en todas las etapas del proceso de fiscalización.

En la parte teórica, los asistentes conocerán los antecedentes, componentes y funciones de la CCAMLR, su marco regulatorio y las medidas de conservación vigentes. También estudiarán la observación científica, las inspecciones en puerto, los procedimientos de visita e inspección y la toma de registros, aspectos clave para que las inspecciones tengan validez ante la Comisión.

El curso incluye además la experiencia nacional en fiscalización pesquera en el océano Austral y el análisis de casos reales, para que los participantes trabajen sobre situaciones concretas. La jornada de cierre, el 12 de noviembre, contempla un ejercicio práctico a bordo de la Lancha de Acción Marítima "Casma". Allí los participantes aplicarán en terreno los procedimientos de abordaje, verificación de artes de pesca y revisión de registros aprendidos durante el curso.

Con esta instancia, la Armada de Chile reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas marinos antárticos y con la cooperación internacional para conservar uno de los entornos más frágiles del planeta.