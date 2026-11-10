ESTE VIERNES CONTINÚA SUS PRESENTACIONES EN PUERTO NATALES: PROYECTO BULLYING IMPACTÓ CON MENSAJE CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR

​​Una obra que surge a raíz de los reiterados casos de violencia escolar en Punta Arenas y termina hablando del suicidio adolescente y del riesgo que experimentan los jóvenes en el espacio público. Se trata de “Proyecto Bullying”, la recién estrenada obra de la compañía Teatro Muerto que dirige el actor y dramaturgo Alejandro Bradasic, protagonizada por Andrés Guzmán y Raika Bradasic. La puesta en escena, exhibida el pasado viernes 06 de noviembre en el Liceo Politécnico de Punta Arenas, impactó tanto a adolescentes como jóvenes y adultos con dos funciones que transmitieron la crudeza que puede surgir en los ambientes educativos: el maltrato entre pares, familias y desde las instituciones.

Intentando hacerse cargo de una problemática transversal, desde el lenguaje del teatro, “Proyecto Bullying” se traslada próximamente a las comunas de Puerto Natales y Porvenir con funciones para estudiantes y público general en ambas localidades. La iniciativa es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas convocatoria 2026.



Francisca Olavarría de 16 años compartió sus impresiones tras la función de estreno, el viernes 06 de noviembre: “Había ido a otra obras pero esta fue diferente porque habla de algo que nos pasa diariamente, algo súper recurrente que nadie habla y todos piensan que está mal y nadie hace nada, y me parece súper significativo que esta obra lo pueda mostrar, lo hable y no tape nada, que muestre de frente lo que y lo que pasa”, precisó la joven.



Francisco Silva, cirujano maxilofacial del Hospital Clínico de Magallanes, también asistió a la función de las 19:00 horas y quiso expresar sus impresiones respecto a la obra de teatro: “Primero que todo, felicitar a todo el equipo, al director, los actores porque me pareció una herramienta muy potente para visibilizar algo que parece invisible. Me parece que marca un antes y un después, porque ya no puedes hacerte el desentendido en relación al dolo que tú puedes generar y a la invisibilización del padecimiento del bullying”, explicó conmovido el profesional.



“Proyecto Bullying” no es la representación de un caso verídico sino una propuesta dramatúrgica fragmentada que se erige a partir de hechos reales, estadísticas, argumentos, archivos y relatos conformando una ficción encarnada por actores que interpretan múltiples personajes y transitan por escenarios simbólicos, para retratar escénicamente los distintos ángulos que confluyen y desatan la violencia entre los jóvenes.



Tras la función del viernes en la tarde, en que asistieron cien personas, se realizó una mediación entre los actores, el director y el público que pudo entregar sus reflexiones acerca de la obra y hacer preguntas sobre cómo se construyó la puesta en escena, en dicha ocasión una joven se atrevió a dar su testimonio como víctima de bullying, la que agradeció a la compañía por hablar del tema a través del teatro.





PROYECTO BULLYING | Cía. Teatro Muerto | +14

Puerto Natales | 13 noviembre

Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez

11:30 horas - Función estudiantes

18:00 horas - Público General



Porvenir | 23 noviembre

Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes

11:30 horas - Función estudiantes

18:00 horas - Público General



Ficha artística

Dirección y dramaturgia: Alejandro Bradasic

Intérpretes: Andrés Guzmán y Raika Bradasic

Diseño integral: Tatiana Pimentel

Diseño musical: Derek Biskupovic

Técnico en sonido e iluminación: Jorge Pérez

Comunicaciones: Isabel Peña

Audiovisualista: Javier Castro

Producción general: Natalia Sánchez



Para conocer más detalles sobre las funciones en las distintas ciudades es posible visitar la cuenta de Instagram @proyectobullying.teatro







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