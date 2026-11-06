INACAP PUNTA ARENAS ANUNCIA FERIA LABORAL CON MÁS DE 360 VACANTES Y LLAMA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE

La actividad se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre, con jornadas presenciales y una plataforma en línea. La iniciativa estará abierta a toda la comunidad y contará con la participación de cerca de 20 empresas de distintos rubros.

La búsqueda de oportunidades laborales y la vinculación entre empresas y trabajadores serán los principales objetivos de la Feria Laboral de INACAP Punta Arenas, iniciativa que se realizará entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre, con una oferta que supera las 360 vacantes disponibles.

La información fue entregada por Denise Alvarado, encargada de Egresados y Empleabilidad de INACAP Punta Arenas, y Felipe Restelli, docente de Gestión Turística de la institución, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La feria contempla una modalidad en línea durante toda la semana y dos jornadas presenciales, programadas para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre. En esta última instancia participarán cerca de 20 empresas, que ofrecerán puestos de trabajo en diferentes áreas productivas y de servicios.

Entre las oportunidades laborales disponibles se consideran cargos para conductores, garzones, personal de hotelería, trabajadores administrativos y técnicos, además de puestos vinculados a mecánica, electricidad y otras especialidades.

La convocatoria está dirigida tanto a estudiantes y titulados de INACAP como a cualquier persona de la comunidad que se encuentre buscando empleo. Para participar de las jornadas presenciales, se recomienda asistir con el currículum actualizado y la cédula de identidad.

Además, durante la actividad se dispondrá de apoyo para quienes necesiten imprimir sus antecedentes laborales o recibir orientación para mejorar su currículum y enfrentar de mejor manera un proceso de selección.

Red de titulados y plataforma de empleabilidad

Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue el trabajo que desarrolla INACAP con su comunidad de titulados y egresados. En Punta Arenas, la institución cuenta con una red cercana a las 10 mil personas que han pasado por sus aulas, muchas de las cuales actualmente se desempeñan en distintas empresas e incluso han asumido funciones como empleadores.

Esta relación permite fortalecer el vínculo entre la formación académica y el mundo laboral, facilitando espacios de encuentro entre quienes buscan oportunidades y las organizaciones que requieren incorporar trabajadores.

En esa línea, también se destacó la plataforma Emplea por Chile, herramienta gratuita y de alcance nacional que permite acceder a ofertas laborales y conectar a personas en búsqueda de empleo con empresas que necesitan contratar. Su funcionamiento se desarrolla en coordinación con iniciativas de apoyo a la empleabilidad, entre ellas el trabajo conjunto con SENCE.

Admisión 2027 y alternativas de formación

Durante la entrevista también se entregaron antecedentes sobre el proceso de admisión 2027 de INACAP, cuyas postulaciones y matrículas ya se encuentran abiertas.

La institución cuenta con distintas alternativas de formación técnica y profesional, sin exigir una prueba de admisión propia. Entre las carreras disponibles se encuentran programas relacionados con turismo, administración, diseño, electricidad, mecánica, Técnico en Enfermería de Nivel Superior y gastronomía, entre otras áreas.

La duración de los programas depende del nivel de formación. Las carreras técnicas contemplan, en general, dos años de estudio, mientras que las ingenierías profesionales consideran una duración aproximada de cuatro años.

Asimismo, se informó que algunas alternativas presentan una alta demanda, como Gastronomía, que al momento de la entrevista ya contaba con sus cupos completos.

El proceso de matrícula puede realizarse de manera presencial en la sede de INACAP Punta Arenas, en horario de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 18:00 horas, donde los interesados pueden recibir orientación sobre las distintas carreras, requisitos y opciones de financiamiento.

Becas para personas mayores de 50 años

Entre las alternativas de apoyo a los estudiantes también se mencionaron las becas Plateada y Dorada, beneficios orientados a personas mayores de 50 años que buscan iniciar o retomar estudios superiores.

Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a la educación y entregar nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo laboral a quienes desean continuar activos en el mundo del trabajo o explorar nuevas áreas profesionales.

Formación turística con énfasis práctico y territorial

Por su parte, Felipe Restelli profundizó en las características de la carrera de Gestión Turística, que ofrece alternativas de formación técnica y profesional, con programas de dos y cuatro años, respectivamente.

La propuesta académica combina contenidos teóricos con experiencias prácticas, actividades en terreno y el desarrollo de proyectos vinculados a las necesidades y oportunidades del territorio. Este enfoque permite que los estudiantes conozcan directamente el funcionamiento de la actividad turística y las distintas áreas que intervienen en su desarrollo.

También se abordó la importancia de fortalecer la formación en turismo desde una perspectiva regional, considerando las características de Magallanes y la necesidad de diversificar su oferta, incorporar nuevos productos y mejorar las experiencias disponibles para los visitantes.

En este contexto, se destacó el valor de la planificación, la sostenibilidad y el análisis de información para la toma de decisiones dentro de la industria turística. Asimismo, se relevó la posibilidad de complementar los conocimientos de Gestión Turística con herramientas del área de Administración, ampliando las oportunidades de desempeño profesional.

De esta manera, INACAP Punta Arenas busca fortalecer tanto la preparación de nuevos profesionales como la conexión entre sus estudiantes, titulados y el sector productivo regional, mediante iniciativas de empleabilidad, formación continua y vinculación con las empresas.



