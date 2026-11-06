Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

6 de noviembre de 2026

INACAP PUNTA ARENAS ANUNCIA FERIA LABORAL CON MÁS DE 360 VACANTES Y LLAMA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE

Buenos días región

inacap

La actividad se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre, con jornadas presenciales y una plataforma en línea. La iniciativa estará abierta a toda la comunidad y contará con la participación de cerca de 20 empresas de distintos rubros.

La búsqueda de oportunidades laborales y la vinculación entre empresas y trabajadores serán los principales objetivos de la Feria Laboral de INACAP Punta Arenas, iniciativa que se realizará entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre, con una oferta que supera las 360 vacantes disponibles.

La información fue entregada por Denise Alvarado, encargada de Egresados y Empleabilidad de INACAP Punta Arenas, y Felipe Restelli, docente de Gestión Turística de la institución, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La feria contempla una modalidad en línea durante toda la semana y dos jornadas presenciales, programadas para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre. En esta última instancia participarán cerca de 20 empresas, que ofrecerán puestos de trabajo en diferentes áreas productivas y de servicios.

Entre las oportunidades laborales disponibles se consideran cargos para conductores, garzones, personal de hotelería, trabajadores administrativos y técnicos, además de puestos vinculados a mecánica, electricidad y otras especialidades.

La convocatoria está dirigida tanto a estudiantes y titulados de INACAP como a cualquier persona de la comunidad que se encuentre buscando empleo. Para participar de las jornadas presenciales, se recomienda asistir con el currículum actualizado y la cédula de identidad.

Además, durante la actividad se dispondrá de apoyo para quienes necesiten imprimir sus antecedentes laborales o recibir orientación para mejorar su currículum y enfrentar de mejor manera un proceso de selección.

Red de titulados y plataforma de empleabilidad

Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue el trabajo que desarrolla INACAP con su comunidad de titulados y egresados. En Punta Arenas, la institución cuenta con una red cercana a las 10 mil personas que han pasado por sus aulas, muchas de las cuales actualmente se desempeñan en distintas empresas e incluso han asumido funciones como empleadores.

Esta relación permite fortalecer el vínculo entre la formación académica y el mundo laboral, facilitando espacios de encuentro entre quienes buscan oportunidades y las organizaciones que requieren incorporar trabajadores.

En esa línea, también se destacó la plataforma Emplea por Chile, herramienta gratuita y de alcance nacional que permite acceder a ofertas laborales y conectar a personas en búsqueda de empleo con empresas que necesitan contratar. Su funcionamiento se desarrolla en coordinación con iniciativas de apoyo a la empleabilidad, entre ellas el trabajo conjunto con SENCE.

Admisión 2027 y alternativas de formación

Durante la entrevista también se entregaron antecedentes sobre el proceso de admisión 2027 de INACAP, cuyas postulaciones y matrículas ya se encuentran abiertas.

La institución cuenta con distintas alternativas de formación técnica y profesional, sin exigir una prueba de admisión propia. Entre las carreras disponibles se encuentran programas relacionados con turismo, administración, diseño, electricidad, mecánica, Técnico en Enfermería de Nivel Superior y gastronomía, entre otras áreas.

La duración de los programas depende del nivel de formación. Las carreras técnicas contemplan, en general, dos años de estudio, mientras que las ingenierías profesionales consideran una duración aproximada de cuatro años.

Asimismo, se informó que algunas alternativas presentan una alta demanda, como Gastronomía, que al momento de la entrevista ya contaba con sus cupos completos.

El proceso de matrícula puede realizarse de manera presencial en la sede de INACAP Punta Arenas, en horario de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 18:00 horas, donde los interesados pueden recibir orientación sobre las distintas carreras, requisitos y opciones de financiamiento.

Becas para personas mayores de 50 años

Entre las alternativas de apoyo a los estudiantes también se mencionaron las becas Plateada y Dorada, beneficios orientados a personas mayores de 50 años que buscan iniciar o retomar estudios superiores.

Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a la educación y entregar nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo laboral a quienes desean continuar activos en el mundo del trabajo o explorar nuevas áreas profesionales.

Formación turística con énfasis práctico y territorial

Por su parte, Felipe Restelli profundizó en las características de la carrera de Gestión Turística, que ofrece alternativas de formación técnica y profesional, con programas de dos y cuatro años, respectivamente.

La propuesta académica combina contenidos teóricos con experiencias prácticas, actividades en terreno y el desarrollo de proyectos vinculados a las necesidades y oportunidades del territorio. Este enfoque permite que los estudiantes conozcan directamente el funcionamiento de la actividad turística y las distintas áreas que intervienen en su desarrollo.

También se abordó la importancia de fortalecer la formación en turismo desde una perspectiva regional, considerando las características de Magallanes y la necesidad de diversificar su oferta, incorporar nuevos productos y mejorar las experiencias disponibles para los visitantes.

En este contexto, se destacó el valor de la planificación, la sostenibilidad y el análisis de información para la toma de decisiones dentro de la industria turística. Asimismo, se relevó la posibilidad de complementar los conocimientos de Gestión Turística con herramientas del área de Administración, ampliando las oportunidades de desempeño profesional.

De esta manera, INACAP Punta Arenas busca fortalecer tanto la preparación de nuevos profesionales como la conexión entre sus estudiantes, titulados y el sector productivo regional, mediante iniciativas de empleabilidad, formación continua y vinculación con las empresas.


Ferilaboral3

INACAP ACERCA OPORTUNIDADES LABORALES A MAGALLANES: EMPLEA CHILE CONECTA A MILES DE PERSONAS CON EL MERCADO DEL TRABAJO Y REALIZARÁ FERIA LABORAL PRESENCIAL EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

INICIAN OBRAS DEL NUEVO CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto contempla una inversión de $2.840 millones financiada por el Gobierno Regional y considera la construcción de una nueva infraestructura en el sector sur de la ciudad. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 450 días.

segunda compañia bomba chile subsecretario balmaceda (5)
nuestrospodcast
Afiche-ENIC

ENIC 2026 REUNIRÁ A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DE MAGALLANES EN ZONA FRANCA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Afiche-ENIC

ENIC 2026 REUNIRÁ A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DE MAGALLANES EN ZONA FRANCA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
subsecretariomop

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD AUSTRAL Y ANUNCIA ACELERACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremishaciendagobierno

REGIONES RECUPERAN CASI $95 MIL MILLONES PARA INVERSIONES EN 2027

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.