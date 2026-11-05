PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES CUESTIONAN EXCLUSIÓN DEL CONSEJO DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR Y PIDEN SER CONSIDERADOS EN EL MANEJO DEL TERRITORIO

La participación de la pesca artesanal en las decisiones relacionadas con las áreas protegidas de Magallanes fue uno de los principales temas abordados esta mañana por el dirigente pesquero Patricio Ampuero, durante una entrevista en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el representante del sector manifestó su preocupación por no haber sido considerados en algunas reuniones del Consejo de Gestión del Parque Nacional Kawésqar, particularmente en una instancia desarrollada el pasado 21 de octubre. Según explicó, los pescadores artesanales mantienen una relación histórica con estos territorios y consideran fundamental que sus conocimientos y necesidades sean incorporados en las decisiones sobre su administración.

Ampuero recordó que la actividad pesquera no se desarrolla exclusivamente en el espacio marítimo, sino que también requiere utilizar sectores terrestres y costeros para realizar labores de abastecimiento, amarre de embarcaciones y almacenamiento temporal de materiales y equipamiento necesarios para las faenas.

En ese contexto, advirtió que eventuales restricciones territoriales podrían afectar directamente el funcionamiento de la actividad, especialmente durante las temporadas de extracción de recursos como la centolla, cuyas operaciones requieren embarcaciones de gran tamaño y espacios adecuados para desarrollar las labores.

El dirigente reiteró la postura del sector respecto de la delimitación del Parque Nacional Kawésqar, planteando que debería considerarse una distancia de 80 metros hacia el mar, de manera que las actividades tradicionales de los pescadores puedan continuar desarrollándose sin verse afectadas por las restricciones del área protegida.

Asimismo, sostuvo que el reconocimiento de los pueblos originarios y su participación en las instancias de gestión debe complementarse con la consideración de los pescadores artesanales, muchos de los cuales también pertenecen a comunidades indígenas y mantienen una relación cultural y productiva con el territorio.

Desembarques de centolla, erizo y luga

Durante la entrevista, Ampuero también entregó un balance de la situación productiva de la pesca artesanal en Magallanes, señalando que los resultados de la actual temporada presentan diferencias dependiendo del recurso y de las condiciones particulares de cada pescador.

De acuerdo con los antecedentes estadísticos que maneja el sector, los desembarques de centolla se mantienen prácticamente en los mismos niveles registrados durante igual período del año anterior. En tanto, el erizo presenta un incremento cercano al 8% o 9%, mientras que la luga muestra perspectivas favorables debido al aumento de su precio comercial.

Respecto de este último recurso, el dirigente explicó que su valor habría aumentado aproximadamente $200 en comparación con el mismo período del año pasado, situación que ha motivado a algunos pescadores a privilegiar su extracción por sobre otras actividades, como la captura de centolla y centollón.

No obstante, Ampuero llamó a considerar que las cifras generales no necesariamente representan la realidad de todos los trabajadores del sector, debido a que la pesca artesanal regional reúne a más de 820 embarcaciones extractivas y las condiciones de operación pueden variar considerablemente entre una faena y otra.

En materia de costos, reconoció que el incremento del precio de los combustibles y el encarecimiento de los insumos representan una dificultad para el desarrollo de la actividad, especialmente por la dependencia que tienen las embarcaciones respecto del petróleo y otros recursos necesarios para operar.

Cuestionamientos a los planes de manejo de las áreas protegidas

Otro de los aspectos abordados fue el proceso de elaboración de los planes de manejo del Parque Nacional y la Reserva Nacional Kawésqar, respecto de los cuales Ampuero manifestó reparos por la metodología utilizada y la participación de los distintos sectores involucrados.

El dirigente sostuvo que la pesca artesanal ha mantenido históricamente una relación de trabajo con la Subsecretaría de Pesca, tanto a nivel regional como nacional, pero que las dificultades comenzaron a hacerse más evidentes con la elaboración de los instrumentos de planificación de las áreas protegidas.

A su juicio, estos procesos no han incorporado suficientemente el conocimiento práctico de quienes desarrollan actividades en el territorio marítimo, cuestionando que las decisiones sean adoptadas sin considerar las particularidades de las operaciones pesqueras y las necesidades de otros usuarios.

En particular, se refirió a los antecedentes relacionados con el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, fechado el 17 de septiembre, que, según su interpretación, habría formulado observaciones al proceso desarrollado.

A partir de estos antecedentes, planteó la necesidad de revisar el instrumento y evaluar una eventual reconstrucción de sus contenidos, incorporando a los distintos actores que mantienen actividades en el territorio.

Organizaciones pesqueras solicitan participación ante las autoridades

En relación con las acciones impulsadas por el sector, Ampuero confirmó que distintas organizaciones de la pesca artesanal ya distribuyeron un documento dirigido a las autoridades regionales y nacionales, mediante el cual solicitan ser incorporadas en el Consejo de Gestión del Parque Nacional Kawésqar.

La presentación fue remitida a la Delegación Presidencial Regional, el Gobierno Regional, el Ministerio del Medio Ambiente, Conaf y la Subsecretaría de Pesca, buscando que las organizaciones sean consideradas en las instancias donde se discuten las decisiones que pueden afectar el desarrollo de sus actividades.

Entre las entidades que respaldan esta solicitud se encuentran sindicatos de pescadores artesanales de Punta Arenas y Puerto Natales, organizaciones de armadores y trabajadores marítimos, agrupaciones vinculadas a la regulación de recursos como la centolla y la merluza, la Alianza Litoral por Magallanes y la Cooperativa de Multicultores de Última Esperanza, además de otros representantes del sector.

La demanda apunta a que la participación no se limite a instancias informativas, sino que permita incorporar efectivamente las experiencias y observaciones de quienes utilizan cotidianamente los espacios marítimos y costeros.

Dudas ante el traspaso de Conaf al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Ampuero también abordó el próximo traspaso de funciones relacionadas con la administración de las áreas protegidas desde Conaf al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), proceso que, según lo señalado durante la entrevista, fue postergado hasta marzo de 2027.

Frente a este cambio institucional, manifestó que el sector mantiene expectativas moderadas y dudas respecto de la capacidad de la nueva entidad para responder a las necesidades de los usuarios del territorio, especialmente si se mantienen los mismos criterios de trabajo y equipos profesionales que han participado en los procesos anteriores.

Si bien reconoció que la incorporación de profesionales provenientes del Ministerio del Medio Ambiente puede representar un aporte, insistió en que el principal desafío será establecer mecanismos de participación efectiva para los distintos sectores.

En esa línea, recalcó que las decisiones no deben considerar únicamente a la pesca artesanal, sino también a otras actividades que conviven en estos espacios, como el turismo, la acuicultura y la navegación vinculada a la pesca industrial.

El dirigente advirtió que las disposiciones de los planes de manejo podrían generar restricciones o exigencias que afecten el desplazamiento y las operaciones de estas actividades, por lo que consideró indispensable que sus representantes sean escuchados antes de establecer nuevas regulaciones.

Llamado a priorizar la seguridad de los pescadores

Al finalizar la entrevista en Polar Comunicaciones, Ampuero aprovechó la instancia para enviar un saludo a los trabajadores que actualmente se encuentran desarrollando labores en las zonas de pesca, haciendo un llamado a extremar las medidas de seguridad durante las faenas y a priorizar el regreso seguro de las tripulaciones a sus hogares.

De esta manera, la conversación permitió conocer las principales inquietudes de la pesca artesanal de Magallanes, tanto en materia productiva como respecto de su participación en la administración de las áreas protegidas, poniendo nuevamente en discusión la necesidad de compatibilizar la conservación ambiental con las actividades económicas, culturales y tradicionales que se desarrollan en el territorio.



