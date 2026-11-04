SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS PRESENTA REDISEÑO DE LA CARRERA TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA PARA LA ADMISIÓN 2027

La nueva propuesta académica amplía las posibilidades de desempeño laboral hasta cuarto año básico e incorpora contenidos de inteligencia artificial, educación emocional y una certificación en Educación Inclusiva.

Santo Tomás Punta Arenas presentó las novedades de su oferta académica para el proceso de admisión 2027, destacando el rediseño curricular de la carrera Técnico en Educación Parvularia y Básica, una propuesta que busca responder a las actuales necesidades del sistema educativo y fortalecer la formación de quienes se desempeñarán en los primeros niveles de enseñanza.

Así lo explicó Nataly Panichine, directora de las carreras del Área de Educación de la institución, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó los principales cambios de la carrera, las oportunidades laborales para sus futuros titulados y los desafíos que enfrenta actualmente la educación inicial.

Nueva malla curricular y ampliación del campo laboral

El rediseño de la carrera considera una actualización de sus contenidos y estrategias formativas, incorporando herramientas vinculadas a las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y las nuevas metodologías educativas. El objetivo es entregar una preparación acorde con las transformaciones experimentadas por el sistema educacional durante los últimos años.

Uno de los cambios más relevantes corresponde a la ampliación de los niveles en los que podrán desempeñarse los futuros técnicos, extendiendo las posibilidades de inserción laboral desde la educación parvularia hasta cuarto año básico.

Esta actualización responde a requerimientos detectados en el entorno educativo, donde distintos establecimientos han manifestado la necesidad de contar con técnicos que puedan apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las salas de clases.

La carrera ya había experimentado una modificación curricular durante 2022, cuando incorporó la formación para desempeñarse en primero y segundo básico. Ahora, la nueva propuesta busca ampliar aún más ese campo de acción, ofreciendo alternativas tanto para quienes desean trabajar en jardines infantiles como para quienes tienen interés en integrarse a establecimientos de educación básica.

Tecnología, inteligencia artificial y aprendizaje mediante el juego

Otro de los aspectos centrales del rediseño es la incorporación de contenidos relacionados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, herramientas que comienzan a tener una mayor presencia en los espacios educativos.

Sin embargo, la propuesta busca mantener un equilibrio entre la innovación y los fundamentos tradicionales de la educación inicial, especialmente aquellos relacionados con la exploración, la creatividad, la interacción y el aprendizaje mediante el juego.

En este sentido, la formación continuará entregando importancia a las experiencias prácticas y al contacto directo con niños y niñas, considerando que el juego constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos durante la primera infancia.

La actualización también considera los cambios sociales y familiares que han influido en los contextos educativos, especialmente en el ámbito socioemocional, donde se identifican nuevas necesidades de acompañamiento y desarrollo infantil.

Educación emocional e inclusión como parte de la formación

Dentro de las novedades de la nueva malla se encuentra la incorporación de contenidos relacionados con la educación emocional y el bienestar de niños y niñas, considerando las transformaciones que han experimentado las familias y las comunidades educativas.

La institución busca entregar herramientas que permitan a los futuros técnicos comprender los distintos contextos socioemocionales y colaborar en los procesos de desarrollo integral de los estudiantes.

A esto se suma una de las principales novedades del rediseño: la incorporación de una certificación en Educación Inclusiva, que permitirá acceder a un diplomado en esta área durante la trayectoria académica, una vez aprobadas las asignaturas correspondientes.

Esta certificación complementará el título técnico de nivel superior y entregará conocimientos especializados en un ámbito cada vez más relevante para el sistema educativo, fortaleciendo las competencias de los futuros titulados.

Formación práctica y vinculación con establecimientos educacionales

La carrera Técnico en Educación Parvularia y Básica pertenece al Centro de Formación Técnica de Santo Tomás y tiene una duración de dos años y medio, distribuidos en cinco semestres, con jornada diurna.

Su estructura contempla una importante formación práctica. Además de la práctica laboral final, que considera 400 horas durante el quinto semestre, los estudiantes deben realizar dos prácticas intermedias de 90 horas cada una, durante el segundo año.

Estas instancias permiten acercar anticipadamente a los estudiantes a distintos contextos educativos, facilitando la aplicación de los conocimientos adquiridos en clases y el desarrollo de competencias necesarias para su futuro desempeño profesional.

La formación también contempla actividades de vinculación con el entorno, participación en ferias, visitas a establecimientos educacionales, jardines infantiles, charlas con especialistas y seminarios.

Entre las experiencias desarrolladas por la carrera destaca la creación de un libro infantil elaborado por estudiantes, quienes participaron tanto en la escritura de los cuentos como en la confección de sus ilustraciones. El material fue entregado a establecimientos educacionales para incorporarlo a sus bibliotecas.

Asimismo, la carrera ha participado en iniciativas relacionadas con el cuidado del medioambiente y actividades comunitarias, permitiendo que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y experiencias fuera del aula.

Continuidad de estudios y articulación con liceos técnico-profesionales

Durante la entrevista también se abordaron las oportunidades de continuidad de estudios para quienes egresan de establecimientos de enseñanza media técnico-profesional con especialidad en Atención de Párvulos.

Santo Tomás mantiene convenios de articulación con establecimientos de Punta Arenas que imparten esta especialidad, entre ellos el Insafa y el Liceo María Behety, permitiendo que sus estudiantes puedan acceder a mecanismos de convalidación para continuar su formación técnica.

Debido al nuevo rediseño curricular, la institución se encuentra a la espera de la documentación correspondiente para actualizar estos procedimientos, con la expectativa de ampliar las posibilidades de articulación durante el primer semestre.

Esta alternativa busca facilitar que quienes egresan de la enseñanza media técnico-profesional puedan dar continuidad a su trayectoria educativa y avanzar hacia la obtención de un título de nivel superior.

También se destacó la posibilidad de que personas que interrumpieron sus estudios puedan retomar su formación, actualizar conocimientos y acceder a nuevas oportunidades laborales en el ámbito educativo.

Los desafíos de la educación después de la pandemia

Otro de los temas abordados fue el impacto de la pandemia en los procesos de aprendizaje y las brechas pedagógicas que todavía pueden identificarse en estudiantes de distintos niveles educativos.

Desde la formación superior, estas dificultades representan un desafío adicional, ya que los futuros técnicos deben prepararse para trabajar con niños y niñas que pueden presentar distintas necesidades de reforzamiento y acompañamiento.

Por ello, la actualización de contenidos y la incorporación de nuevas estrategias de enseñanza forman parte de los elementos considerados en la preparación de los estudiantes, tanto para abordar sus propios procesos formativos como para responder posteriormente a las necesidades de los establecimientos donde se desempeñen.

En paralelo, los cambios en las dinámicas familiares, las nuevas formas de crianza y el uso de tecnologías también plantean nuevos desafíos para la educación inicial, haciendo necesario fortalecer el trabajo colaborativo entre las familias y las comunidades educativas.

Admisión 2027 y matrícula costo cero

Finalmente, Nataly Panichine invitó a quienes se encuentran evaluando alternativas de educación superior a conocer la nueva propuesta de Técnico en Educación Parvularia y Básica, destacando su formación práctica, la ampliación del campo laboral y la incorporación de la certificación en Educación Inclusiva.

La institución informó que el proceso de matrícula contempla costo cero y que las personas interesadas pueden acercarse a la sede de Santo Tomás, ubicada en calle Mejicana, donde se encuentra el equipo de admisión, además de consultar los canales institucionales para recibir orientación sobre la carrera.

La propuesta está dirigida a quienes tienen interés en desarrollarse en el ámbito educativo y participar en los procesos de aprendizaje y desarrollo de niños y niñas, en un área que requiere profesionales con vocación, preparación técnica y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos de la educación.





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