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3 de noviembre de 2026

DELEGADA PRESIDENCIAL ENCABEZA SESIÓN DE COGRID PROVINCIAL POR RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y FLORECIMIENTOS ALGALES NOCIVOS

Durante la jornada, se revisaron experiencias de emergencias anteriores, lecciones aprendidas y capacidades de respuesta de las comunas.

COGRID 1

La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, encabezó una sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) provincial, que contó con la participación de los alcaldes de Porvenir, Primavera y Timaukel, junto a sus respectivos equipos de emergencia y representantes de servicios públicos.
La reunión abordó dos situaciones que afectan a la provincia: la alerta preventiva por riesgo de incendios forestales y la emergencia preventiva asociada a la presencia de florecimientos algales nocivos (FAN).

 
Durante la jornada, se revisaron experiencias de emergencias anteriores, lecciones aprendidas y capacidades de respuesta de las comunas. Asimismo, CONAF presentó los antecedentes y medidas de prevención frente al riesgo de incendios forestales, exposición que estuvo a cargo de Fabiola Carrasco Limpayante, asistente de Prevención contra Incendios Forestales de CONAF Tierra del Fuego. Por su parte, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo Andrade, expuso sobre la situación de los florecimientos algales nocivos en la región.

 
En materia de prevención de incendios forestales, se dieron a conocer los planes de prevención y mitigación correspondientes a las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, documentos que fueron entregados a los respectivos municipios para apoyar su planificación y gestión del riesgo.

 
La instancia permitió fortalecer la coordinación entre los municipios, servicios públicos y organismos técnicos, con el propósito de avanzar en acciones preventivas y mantener una respuesta articulada ante eventuales emergencias en la provincia.

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