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3 de noviembre de 2026

CURSO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS (PYEP) FORTALECERÁ LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN MAGALLANES

Entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre, 20 profesionales de municipalidades y servicios públicos de la región participarán en el curso de Preparación y Evaluación de Proyectos (PyEP), en Punta Arenas.

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​El PyEP es un programa de capacitación del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y sus Secretarías Regionales Ministeriales.
El seremi subrogante de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena Alex Latorre, junto al Jefe de Gabinete, Manuel Villarroel, destacaron que esta capacitación fortalecerá las capacidades para formular, preparar y evaluar proyectos de inversión pública que respondan a las necesidades regionales.

 
El curso contará con la docencia de profesores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el acompañamiento técnico de analistas de la Secretaría Regional de la cartera.

 
El Sistema Nacional de Inversiones, tiene la misión de mejorar la calidad de inversión pública, orientando la asignación de recursos públicos hacia iniciativas socialmente rentables, que respondan a las necesidades de la población, de modo de contribuir al desarrollo del país. De lo anterior, se deriva la importancia de capacitar a los funcionarios públicos y municipales en la preparación y evaluación social de proyectos.




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