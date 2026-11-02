EPA AUSTRAL BUSCA FORTALECER SU GESTIÓN COMERCIAL, AMPLIAR SERVICIOS PORTUARIOS Y ATRAER NUEVAS INDUSTRIAS A MAGALLANES

Los proyectos de infraestructura portuaria, el fortalecimiento de la gestión comercial y los desafíos para posicionar a Magallanes como un polo logístico de alcance internacional fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA Austral), José Miguel Cruz Fleischmann, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, el ejecutivo realizó un balance de los últimos meses de gestión, destacando la incorporación de José Barría como nuevo gerente general, los esfuerzos para mejorar los resultados financieros de la empresa y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio mediante una mayor vinculación con los actores del sector portuario, turístico, pesquero y logístico.

Cruz Fleischmann sostuvo que la empresa se encuentra en una etapa de transformación, con el propósito de ampliar su campo de acción y dejar de ser vista exclusivamente como una entidad dedicada a la administración de muelles y espacios de atraque.

Incorporación de nuevo gerente general y fortalecimiento de la gestión

Uno de los primeros puntos abordados fue la llegada de José Barría a la gerencia general de EPA Austral, incorporación que, según explicó Cruz Fleischmann, permitirá fortalecer la administración y avanzar con mayor dedicación en los proyectos comerciales y de infraestructura.

El presidente del directorio reconoció que asumir temporalmente funciones adicionales había significado una carga importante de trabajo, por lo que valoró contar con un profesional dedicado exclusivamente a la conducción ejecutiva de la empresa.

“En EPA Austral han sido meses vertiginosos, como han pasado todos los días. Pasan cosas aquí. Bueno, pues de pronto lo más importante del último tiempo es la incorporación de José Barría como gerente general. Igual ha sido una buena noticia y un alivio para mí, porque la verdad es que se hace difícil de repente estar con haciendo la doble función”, comentó.

Asimismo, explicó que durante este período se han desarrollado reuniones con distintos representantes de la actividad portuaria y sectores relacionados, con el objetivo de conocer sus necesidades y determinar de qué manera la empresa puede mejorar sus servicios y ampliar sus capacidades.

En esa línea, planteó que EPA Austral debe mantener una relación más cercana con sus usuarios y con la comunidad, entendiendo que el desarrollo de la actividad portuaria requiere coordinación entre distintos actores.

“La EPA es una empresa muy importante de la región, las personas necesitan de la EPA y la EPA necesita de las personas, entonces tenemos que juntarnos y hacer que esto crezca en conjunto”, afirmó.

Mejoramiento financiero y búsqueda de nuevos negocios

Otro de los aspectos relevantes de la entrevista fue la situación económica de la empresa. Cruz Fleischmann señaló que, entre 2024 y 2026, EPA Austral experimentó una disminución en sus márgenes de ventas y un incremento de sus gastos, situación que obligó a revisar la gestión y buscar alternativas para revertir las proyecciones negativas.

Según explicó, cuando asumieron la conducción de esta etapa de trabajo, las estimaciones para 2026 apuntaban a resultados desfavorables. Sin embargo, aseguró que las medidas implementadas durante los últimos meses han permitido mejorar las perspectivas financieras.

“¿Qué es lo que ha pasado que durante lo desde el 2024 al 2026 la empresa portuaria ha ido decayendo en su en sus márgenes de ventas? Y ha ido aumentando sus gastos contrario contrario contrario a lo que debiera ser o lo que nosotros consideramos que debiera ser”, señaló.

Frente a ese escenario, explicó que se inició un proceso de revisión de las operaciones y de búsqueda de nuevos servicios, con el propósito de mejorar los ingresos y avanzar hacia resultados positivos.

“La proyección era el número con utilidades negativas, o sea así de malo y hoy día nosotros estamos mejorando esto constantemente y estamos mejorando de tal forma de pasar de número rojo a número azules”, sostuvo.

El ejecutivo indicó que este proceso está acompañado por el desarrollo de un plan comercial que considera iniciativas construidas en conjunto con clientes y usuarios, buscando ampliar la cartera de servicios y captar nuevos mercados.

En ese contexto, manifestó que la empresa debe asumir una posición más competitiva, no solamente dentro de Magallanes, sino también frente a otros puertos y destinos internacionales.

“Entonces por eso que este tema comercial, este aire nuevo, esta forma de ver en que la empresa portuaria austral deja de ser una empresa monopólica y pasa a ser una empresa competitiva a nivel regional. Cuando hablo regional, no me refiero solamente a la región de Magallanes, sino que a la región mundial, o sea nosotros. Hoy día estamos entrando en competencia con Ushuaia, con Montevideo. Tenemos que captar nuevos clientes, tenemos que traer a la pesca, tenemos que dar más servicios”, expresó.

Proyectos de infraestructura: losa de Mardones, ampliación de Prat y terminal de pasajeros

En materia de infraestructura, Cruz Fleischmann detalló que EPA Austral mantiene una cartera de iniciativas orientadas a mejorar las condiciones operacionales de sus instalaciones portuarias.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la finalización de las obras relacionadas con la losa de Mardones, además de la ampliación de la losa de Prat, proceso que, según indicó, se encontraba en etapa de licitación tras la entrega de las respectivas bases.

A estas iniciativas se suma el mejoramiento del terminal de pasajeros de Prat, junto con los trabajos que la empresa busca impulsar para ampliar sus servicios y capacidades.

El presidente del directorio señaló que estos proyectos forman parte de una estrategia más amplia para responder a las necesidades de los usuarios y preparar la infraestructura regional frente a nuevas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, indicó que se encuentran analizando iniciativas relacionadas con el suministro eléctrico a las embarcaciones mientras permanecen atracadas en los muelles.

La propuesta apunta a mejorar las condiciones de conexión eléctrica de los buques, de manera que puedan disminuir el uso de sus motores durante su permanencia en puerto, contribuyendo a una operación más eficiente.

Puerto Williams: EPA Austral busca acelerar la futura operación del muelle

La futura incorporación del muelle de Puerto Williams a la gestión de EPA Austral también fue parte de la conversación. Cruz Fleischmann señaló que la empresa está trabajando para avanzar en los aspectos necesarios para asumir esta operación y comenzar a desarrollar nuevas oportunidades de servicio.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes para colaborar en la agilización del proceso, considerando la importancia de aprovechar la próxima temporada y fortalecer la capacidad de competencia frente a otros destinos portuarios, particularmente Ushuaia.

“Lo mismo con los proyectos, lo mismo ahora con el tema de Puerto Williams, que también estamos tratando de impulsar y gestionar para que sea lo más rápido posible. Ojalá, ojalá, y hago un llamado a las autoridades competentes, esto nos ayuden para que esto se inicie antes del término de la temporada”, manifestó.

El ejecutivo sostuvo que la incorporación de esta infraestructura representa una oportunidad para ampliar la presencia de EPA Austral en el extremo sur de la región y desarrollar una oferta de servicios que permita responder a las necesidades de las actividades marítimas y turísticas.

EPA Austral busca convertirse en una plataforma para el turismo y la actividad logística

Durante la entrevista, el presidente del directorio profundizó en el papel que debe cumplir la empresa dentro del ecosistema productivo regional, planteando que su función puede ir mucho más allá de recibir embarcaciones y administrar instalaciones portuarias.

A su juicio, EPA Austral tiene una posición estratégica para articular servicios relacionados con el turismo, el transporte, la logística y otras actividades económicas, debido a su relación permanente con distintos actores de la región.

Como ejemplo, mencionó la coordinación realizada con representantes del sector turístico ante la llegada de aproximadamente 5.000 personas prevista para el 14 de diciembre, instancia en la que la empresa busca contribuir para que la ciudad pueda recibir a los visitantes y aprovechar las oportunidades que genera el movimiento de pasajeros.

“Pero no la EPA es una empresa bastante bisagra. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con el mundo del turismo, tiene mucha relación con distintos ámbitos de la sociedad, es por eso que nos juntamos con la gente del turismo. Le dijimos el 14 de diciembre, mire vienen 5000 personas, aprovechen que la ciudad esté abierta, que muestre su mejor cara, que se hagan cosas y se aprovechen las instalaciones incluso de la EPA”, explicó.

En esa misma línea, indicó que se trabaja en una iniciativa para disponer de información más completa sobre los servicios asociados a la empresa, de manera que los usuarios y las compañías interesadas puedan identificar alternativas de colaboración.

La intención es facilitar el contacto entre los distintos proveedores y actores que forman parte de la cadena logística, permitiendo que las necesidades de los clientes puedan ser atendidas de manera más integral.

El ejecutivo también destacó la reciente participación de EPA Austral en la actividad deportiva denominada “Magallanes Puesto a Puerto”, que reunió a más de 400 personas y permitió acercar las instalaciones portuarias a la ciudadanía.

Según explicó, este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la relación entre la empresa y la ciudad, promoviendo una vinculación más armónica con la comunidad.

Magallanes debe salir a buscar nuevas industrias y oportunidades

Consultado sobre el protagonismo que ha adquirido la región en el escenario marítimo internacional, considerando la relevancia estratégica del estrecho de Magallanes y las dificultades que afectan a otras rutas de navegación, Cruz Fleischmann planteó que la región no debe depender exclusivamente de factores externos para atraer inversiones.

Si bien valoró la atención que actualmente existe sobre Magallanes y sus capacidades portuarias, sostuvo que es necesario desarrollar una estrategia propia para captar nuevos clientes, promover servicios y generar condiciones que permitan instalar nuevas actividades productivas.

“Dos cosas obvio, no queremos que se pierda la visión que estamos teniendo hoy día, el protagonismo que está teniendo Magallanes en sus puertos y en general en la región es súper importante, pero también hay un tema que es muy relevante y es que nosotros no nos podemos quedar esperando que pasen cosas en el mundo para hacernos visibles”, manifestó.

En esa línea, agregó que la empresa debe acercarse directamente a los sectores productivos, conocer sus requerimientos y ofrecer alternativas concretas para que utilicen las instalaciones portuarias de la región.

“Nosotros tenemos que salir a buscarlas, por eso que es muy importante todo este desarrollo comercial de ir a buscar, de hablar con gente que está con la gente de la pesca, por ejemplo, que puedan empezar a ver cómo pueden usar nuestros puertos, qué necesitan ellos. Más que nosotros mostrarnos, también ir a preguntarles: ‘Oye, ¿qué necesitas tú para venir a Magallanes?’”, sostuvo.

Cruz Fleischmann agregó que la región debe asumir un papel más activo en la promoción de sus capacidades y no limitarse a esperar que las condiciones geopolíticas o las dificultades de otras rutas marítimas generen oportunidades.

Asimismo, planteó que la actividad portuaria puede convertirse en una plataforma para atraer otras industrias, considerando que Magallanes requiere diversificar su matriz productiva y ampliar sus posibilidades de desarrollo económico.

En ese contexto, también destacó la importancia del sector antártico y de las instituciones y empresas vinculadas a esa actividad, señalando que la región cuenta con referentes y capacidades que deben ser aprovechados.

Seguridad laboral y prevención de riesgos en los recintos portuarios

Otro de los temas abordados fue la prevención de accidentes laborales, particularmente frente a las condiciones climáticas que caracterizan a Magallanes y los riesgos asociados a los fuertes vientos en los recintos portuarios.

El presidente del directorio se refirió a la campaña desarrollada por EPA Austral junto al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), orientada a prevenir accidentes y fortalecer las medidas de seguridad entre quienes desarrollan labores en las instalaciones.

Cruz Fleischmann destacó que la actividad portuaria requiere personal especializado y preparado para responder a las exigencias operacionales, por lo que consideró fundamental mantener una cultura preventiva y fortalecer permanentemente las capacitaciones.

“La empresa portuaria es una empresa que en el fondo tiene funcionarios que tienen que ser muy preparados, no es esto, no es llegar y decir: ‘Oye, aquí viene un buque y se pone aquí al ladito nomás’. No, no, no, no, no funciona así. La empresa portuaria tiene profesionales y tiene muy buena gente”, señaló.

Además, recalcó que el cuidado de los trabajadores debe considerar tanto su desarrollo profesional como su integridad física, por lo que la prevención debe mantenerse como una prioridad dentro de la gestión.

“Y eso hay que cuidarlo y el cuidado de la gente va también de manos de la prevención, por eso que tenemos un fuerte desarrollo y tenemos que ir mejorándolo cada vez más en ese sentido, para cuidar de nuestra gente, no solamente en lo profesional y en lo intelectual, sino que también en lo físico”, agregó.

Coordinación con autoridades regionales y municipales

Finalmente, el presidente del directorio de EPA Austral se refirió a la relación que mantiene la empresa con el Gobierno Regional, los municipios y las distintas autoridades, destacando la importancia de trabajar coordinadamente para concretar proyectos de infraestructura.

Explicó que las iniciativas portuarias requieren colaboración entre distintas instituciones, especialmente cuando existen convenios de programación, inversiones compartidas o proyectos que necesitan respaldo presupuestario y aprobación de organismos regionales.

En ese sentido, señaló que mantener una comunicación permanente con el gobernador regional y los consejeros regionales es fundamental para avanzar en las iniciativas y recoger las observaciones de quienes participan en las decisiones.

“Para mí es muy importante tener buenas relaciones con el gobierno y también con los cores, porque al final del día el gobernador tampoco se manda solo. Entonces, bueno, ahí están los cores, el desafío de explicar lo que queremos hacer, cómo podemos hacerlo, de que si ellos tienen buenas ideas, que las tienen, poder desarrollarlas”, expresó.

Asimismo, planteó que la construcción de una estrategia portuaria regional requiere que las instituciones comprendan que forman parte de un mismo objetivo y que las decisiones deben tomarse de manera conjunta.

“Este es un barco en que estamos todos metidos y nosotros lo estacionamos, pero otros manejan el barco y en el fondo necesitamos actuar en forma conjunta”, concluyó.

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