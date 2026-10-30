PARQUE DEL ESTRECHO INVITA A VIVIR UN HALLOWEEN DIFERENTE ENTRE HISTORIA, NATURALEZA Y MISTERIO

El Parque del Estrecho se suma a la celebración de Halloween con una invitación especial para las familias de Magallanes. Durante el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, los niños y jóvenes magallánicos de hasta 17 años podrán ingresar gratuitamente al recinto y disfrutar de un panorama diferente, rodeados de naturaleza e historia.



La iniciativa invita a aprovechar el fin de semana para salir de la rutina y redescubrir uno de los espacios patrimoniales de la región, ubicado a orillas del estrecho de Magallanes. Un entorno que permite contemplar este emblemático paso marítimo desde otra perspectiva, recorrer lugares cargados de historia y disfrutar de la tranquilidad del paisaje.



Durante ambas jornadas, las familias podrán conocer el histórico Fuerte Bulnes, caminar por los senderos rodeados de bosque nativo y visitar el museo del Centro de Visitantes. La Cafetería del Estrecho y la tienda del parque también se sumarán al ambiente de Halloween con dulces para la festividad.



“Queremos invitar a las familias magallánicas a reencontrarse con el Estrecho de Magallanes desde otra perspectiva, disfrutando de la naturaleza y de un entorno que forma parte de nuestra historia e identidad. El parque es un espacio para recorrer al aire libre, descubrir nuestro patrimonio y compartir en familia. Esperamos que esta invitación motive especialmente a niños y jóvenes a conocer y disfrutar de este lugar tan significativo para nuestra región”, comentó Andrea Téllez, directora ejecutiva del Parque del Estrecho.



Un panorama a sólo 52 kilometros al sur de Punta Arenas, que ya está funcionando en su horario de verano, de 10:00 a 19:00 horas, con último ingreso a las 17:30 horas.







