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29 de octubre de 2026

CON INTERVENCIÓN EN MALL ESPACIO URBANO, SALUD CERRÓ EL MES DE LA SALUD BUCAL

La jornada, realizada en dependencias del Mall Espacio Urbano, concitó un alto interés entre los visitantes, quienes pudieron consultar e informarse sobre la prevención de patologías orales, los hábitos de higiene bucal y las prestaciones odontológicas disponibles en la Red Pública de Salud.

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Con una intervención urbana orientada a la educación, la información y la participación de la comunidad, el Servicio de Salud Magallanes y la SEREMI de Salud de Magallanes dieron por concluidas las actividades conmemorativas del Mes de la Salud Bucal.

La jornada, realizada en dependencias del Mall Espacio Urbano, concitó un alto interés entre los visitantes, quienes pudieron consultar e informarse sobre la prevención de patologías orales, los hábitos de higiene bucal y las prestaciones odontológicas disponibles en la Red Pública de Salud.

Para José Palma, odontólogo referente del Programa Odontológico del Servicio de Salud Magallanes, el principal objetivo de esta instancia fue acercar la Red Asistencial a la comunidad y difundir la cartera de prestaciones disponibles, con especial énfasis en la promoción y prevención desde la primera infancia.

“Durante todo octubre, los odontólogos de Magallanes nos hemos desplegado para informar directamente a nuestra comunidad en actividades como esta, donde explicamos y educamos a las personas sobre los hábitos para una buena salud bucal, e informamos sobre los programas con los que cuenta la Red Asistencial, tanto en atención primaria como en los hospitales. Además, destacamos la participación de colegas en programas de radio y televisión regionales, permitiendo que las personas que viven en sectores más alejados también accedan a información importante”, señaló el profesional.

El odontólogo agradeció a quienes hicieron posible el desarrollo de las actividades, entre ellos los profesionales de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, del Hospital Clínico de Magallanes, de la SEREMI de Salud, del Colegio de Cirujano Dentistas – Consejo Regional Punta Arenas, y a Mall Espacio Urbano Pionero, que facilitó sus dependencias para el lanzamiento y cierre del Mes de la Salud Bucal.

Entre las inquietudes más recurrentes planteadas por la comunidad destacaron aquellas vinculadas a mitos populares sobre el cuidado dental. Mario Simeone, referente odontológico de la SEREMI de Salud, explicó que una de las consultas recurrentes fue el uso de pasta de dientes para limpiar prótesis dentales.

“Para una buena higiene de las prótesis basta lavarlas con agua y jabón. También es frecuente pensar que el cepillo de dientes debe ser el más sofisticado, sin embargo, solo requiere un mango recto, cerdas suaves, de tamaño más o menos uniforme, y un cabezal pequeño que permita llegar a todos los dientes. El cepillado debe realizarse como mínimo tres veces al día y nunca se debe acostar a dormir sin haberse cepillado previamente los dientes”, indicó Simeone.

Finalmente, los profesionales invitaron a la comunidad a acercarse a su CESFAM y consultar por los programas odontológicos a los que pueden acceder. En la Red Pública de Salud existen diversas prestaciones y programas destinados a niños y niñas desde los 6 meses de edad, personas mayores de 20 años, adultos mayores de 60 años y embarazadas, entre otros grupos prioritarios.

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