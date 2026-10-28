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28 de octubre de 2026

MAGALLANES RECONOCE A SUS GUARDIANES DEL PATRIMONIO VIVO E INICIA ITINERANCIA REGIONAL

En ceremonia, celebrada en el Teatro Municipal José Bohr, se entregaron los Premios Regionales de Cultura 2026, que reconocieron a diez creadores, cultores y agrupaciones por su aporte a la identidad local. El evento contó con presentaciones escénicas y marcó el inicio oficial de un recorrido artístico destinado a rendir homenaje al legado chilote en la zona.

Paula Vivar

​Bajo el lema “Patrimonio Cultural Vivo en Magallanes”, se realizó este martes la ceremonia de los Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio, que distinguió a diez creadores, cultores y organizaciones comunitarias. El evento, enmarcado en el programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, celebró las raíces de la Patagonia.

 
Durante la velada se reconoció el aporte en preservación del patrimonio inmaterial, oficios tradicionales y memoria social, barrial y deportiva a Mario Isidro Moreno, Víctor Mauricio Hernández Godoy, Pedro Armando Jara Pacheco, María Oriabel Águila Barría y Juan Bautista Melipichun. En fomento literario, descentralización escénica, derechos humanos, visibilización de las mujeres y difusión folclórica comunitaria, se premió a Florencia Paz García Weber, Paula Vivar Cárdenas, Christian Yenier Zerega Ojeda, Rina Mafalda Díaz Jiménez y al Conjunto Folclórico Aires Magallánicos. Los galardonados recibieron una obra escultórica de la artista Paola Vezzani y un estímulo económico de $1.000.000 (un millón de pesos).

 
Sobre el espíritu de esta entrega, el secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó la importancia de este hito institucional. "Hemos reconocido a quienes son los embajadores ahora de la cultura magallánica. Cada uno de ellos en sus respectivas áreas, en las cuatro categorías, son un aporte para nuestro patrimonio. Esta fue una iniciativa que desde las propias comunidades propusieron a quienes hoy día han sido galardonados y reconocidos por la cultura y, por supuesto, por la ciudadanía".

 
El impacto de este respaldo ciudadano caló hondo entre los premiados, quienes agradecieron el reconocimiento a sus años de labor. Desde las artes escénicas, una de las creadoras valoró el galardón expresando que “este reconocimiento para mí es un símbolo muy importante para mi carrera artística, tanto profesional como personal. Simboliza también y reconoce una trayectoria muy comprometida para el desarrollo cultural en nuestra región", resaltó Paula Vivar.

 
En esa misma línea, desde el ámbito de las letras y la investigación local, Víctor Hernadez comentó que "es el reconocimiento que me entrega gente que me conoce de hace mucho tiempo y que me quiere, y que sabe también la trayectoria y todo lo que he escrito, por todo lo que uno ha pasado también, todo lo que se ha venido realizando desde hace más de 20 años. Entonces, tiene un sentido, tiene un significado, un simbolismo también muy profundo".

El evento se entrelazó con homenajes artísticos que enriquecieron la jornada. El elenco de baile folclórico Pasión Arriera, el Conjunto Folclórico Chalihue y los versos del payador Rafael Cubillos fueron los encargados de llevar la música, la danza y la tradición oral al escenario, conectando con la memoria colectiva de la región.

Esta ceremonia marcó además el inicio oficial de la Itinerancia Regional Artística en homenaje al legado de la cultura chilota en Magallanes. Este recorrido, diseñado para promover y descentralizar las expresiones insulares, llegará próximamente a Puerto Natales y Porvenir con una agenda de música, danza y conversatorios.

LOS GALARDONADOS 2026

 
Mario Isidro Moreno. Escritor, investigador y folclorista premiado por más de cinco décadas documentando mitos, leyendas y la memoria social de los canales y la pampa.

 
Víctor Mauricio Hernández Godoy. Historiador, escritor y gestor, reconocido por su invaluable trabajo de rescate de la historia barrial y el patrimonio urbano magallánico.

 
Pedro Armando Jara Pacheco. Historiador y gestor deportivo destacado por preservar la memoria social patagónica e impulsar el futuro Museo Deportivo de la región.

 
María Oriabel Águila Barría (“Tía Maribel”). Educadora de Porvenir distinguida por cuatro décadas dedicadas a la transmisión intergeneracional de la danza y el folclore en Tierra del Fuego.

 
Juan Bautista Melipichún. Portador de saberes de Puerto Edén, reconocido por resguardar y transmitir ininterrumpidamente los oficios tradicionales del maritorio y los canales patagónicos.

 
Conjunto Folclórico Aires Magallánicos. Organización comunitaria premiada por su sólido trabajo difundiendo las tradiciones folclóricas del sur en diversos escenarios y poblaciones de la región.

 
Florencia Paz García Weber. Escritora y gestora emergente que vincula el trabajo literario con el desarrollo comunitario, fomentando la participación ciudadana intergeneracional.

 
Paula Vivar Cárdenas. Intérprete y coreógrafa premiada por su destacada contribución a la diversificación y descentralización de las artes escénicas y la danza flamenca en Magallanes.

 
Christian Yenier Zérega Ojeda. Artesano galardonado en Memoria Histórica y Derechos Humanos por su labor inclusiva enseñando pirograbado a personas privadas de libertad y pacientes de salud mental.

 
Rina Mafalda Díaz Jiménez. Investigadora y escritora distinguida en Visibilización de las Mujeres tras más de tres décadas rescatando la memoria social con perspectiva de género en la Patagonia.



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