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26 de octubre de 2026

MAGALLANES ESTRENA MODERNO BIBLIOMÓVIL PARA LLEVAR LA MAGIA DE LA LECTURA A TODA LA REGIÓN

​Con una inversión estatal de 169 millones de pesos, el Servicio Nacional del Patrimonio (SERPAT) inauguró este vehículo equipado con tecnología sustentable y accesibilidad universal.

BIBLIOMÓVIL 2

En el marco de las celebraciones del Día del Patrimonio Cultural Regional, la esquina de Avenida Colón con Bories en Punta Arenas se transformó en el escenario ideal para concretar una de las iniciativas más esperadas para el fomento lector: la inauguración del nuevo Bibliomóvil del Servicio Nacional del Patrimonio (SERPAT).

La actividad ciudadana, realizada el mediodía de este domingo, estuvo encabezada por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, junto al Director Regional del SERPAT, Pablo Quercia Martinic. El evento inaugural contó además con la participación de la comunidad cultural, destacando las lecturas de la agrupación "Plumas Literarias" y la presentación de la agrupación folclórica "Alma Chilena", quienes amenizaron esta fiesta en torno a las letras.

"Esta es una inversión estatal de 169 millones de pesos que refleja nuestro profundo interés en que este Bibliomóvil recorra toda la región sin importar las distancias. Nuestro objetivo es apoyar con fuerza el fomento lector y acercar a la comunidad a algo tan fundamental para el desarrollo integral de las personas como son los libros y la imaginación", sostuvo el seremi de las Culturas.


El diseño del nuevo Bibliomóvil responde a la pertinencia geográfica de Magallanes. Se trata de un camión 4x4 de alta tracción, característica que garantiza que el servicio cultural no se detenga ante las adversas condiciones de nieve, barro o el aislamiento extremo de las rutas patagónicas. En su interior, el vehículo tiene la capacidad de transportar cerca de 1.500 ejemplares y cuenta con áreas climatizadas para el personal, además de conectividad para la ciudadanía.

En términos de innovación y accesibilidad, el móvil está equipado con paneles fotovoltaicos y un sistema de baterías que le permiten operar hasta por ocho horas sin necesidad de conexión eléctrica externa. Asimismo, posee rampas plegables y elevadores hidráulicos que aseguran el acceso universal e inclusivo para personas con movilidad reducida.

El foco central de esta política pública es garantizar la circulación del libro, estimular la imaginación y asegurar el acceso democrático a la lectura para aquellas personas que habitan en las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos.

El recorrido de esta biblioteca itinerante ya es una realidad. Tras un exitoso primer paso por la comuna de San Gregorio, el vehículo se prepara para su próximo desafío territorial. Entre el 4 y el 6 de noviembre viajará a la provincia de Tierra del Fuego, donde desplegará su oferta literaria en las localidades de Cerro Sombrero, Porvenir, Cameron y Pampa Guanaco.

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