JUDOCA ÁLVARO ARANCIBIA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN LA COPA PANAMERICANA DE JUDO EN MONTREAL, CANADÁ

El judoca magallánico Álvaro Arancibia, integrante del Club de Judo Pudeto, clasificó a la Copa Panamericana de Judo, un importante desafío deportivo que le permitirá proyectar su carrera hacia competencias internacionales. El deportista registra el tercer lugar del ranking nacional en la categoría cadete, sub-18, y el segundo puesto en junior, sub-21, consolidándose como una de las promesas regionales de esta disciplina.

Arancibia comenzó su acercamiento al judo hace aproximadamente tres años, luego de practicar jiu-jitsu. Desde entonces, ha desarrollado sus habilidades técnicas y competitivas, participando en encuentros regionales, nacionales e incluso en torneos realizados en Ushuaia. Su experiencia en estas competencias le ha permitido adquirir mayor preparación y aprender de rivales con trayectoria dentro del circuito.

Su desarrollo deportivo cuenta con el respaldo del programa Promesas Chile, que contribuye con implementos especializados, preparación física y apoyo nutricional. Actualmente, el deportista compite en la categoría de hasta 66 kilos, aunque su evolución física podría llevarlo a evaluar un cambio de división en el futuro.

El sensei Juan San Martín Valencia, del Club de Judo Pudeto, destacó la importancia de fortalecer las categorías formativas y fomentar la participación de niños y jóvenes en esta disciplina. Asimismo, explicó que el judo permite desarrollar habilidades físicas y técnicas en un entorno de aprendizaje progresivo, donde aspectos como las caídas seguras son fundamentales para prevenir lesiones, especialmente durante las primeras etapas de entrenamiento.

De cara a su participación en la Copa Panamericana, Arancibia y su entorno deportivo buscan reunir apoyo para cubrir los gastos asociados al viaje y la competencia. Para ello, el club y su familia impulsan iniciativas destinadas a facilitar su participación en este desafío internacional, que representa una oportunidad para continuar proyectando el talento deportivo de Magallanes.





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