CON ACTOS CONMEMORATIVOS Y RECONOCIMIENTOS PERSONAS DESTACADAS TORRES DEL PAINE CELEBRÓ SU 46 ANIVERSARIO

La comuna Torres del Paine celebró sus 46 años de vida junto a su comunidad, entregando reconocimientos a trabajadores destacados del territorio y funcionarios municipales por años de servicio. La jornada inicio en las primeras horas de la mañana con los saludos protocolares de autoridades y representantes de entes públicos y privados a la alcaldesa y concejales de Torres del Paine. Posteriormente se realizó el desfile cívico militar, instancia donde la máxima autoridad comunal destacó en su discurso los orígenes del territorio, su progreso, las proyecciones y aspiraciones.



En este sentido tras finalizar la conmemoración la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez destacó la importancia de recordar la historia local, reconocer el esfuerzo de los pioneros y valorar el trabajo de quienes han contribuido al desarrollo del territorio. “Es un acto para festejar estos 46 años de historia, de trabajo y de mucho esfuerzo de los pioneros, recordando y entregando un reconocimiento a aquellos que forjaron estas tierras”, expresó la alcaldesa, resaltando el significado de esta celebración para la comunidad.



La autoridad comunal también manifestó su agradecimiento por la participación de las delegaciones e instituciones presentes, destacando especialmente la visita de representantes de Rapa Nui y San Pedro de Atacama, con quienes se está trabajando en un convenio tripartito. “Esperamos llegar con políticas públicas para estos territorios tan importantes a nivel nacional, somos la imagen en el exterior”, señaló, enfatizando la relevancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre comunas que representan parte fundamental del patrimonio natural y cultural de Chile.



Durante la ceremonia se reconoció la trayectoria de funcionarios y funcionarias municipales por sus años de servicio y compromiso con la institución. En relación a esto la alcaldesa valoró el aporte de quienes han dedicado parte de su vida laboral al municipio y al bienestar de sus habitantes. Finalmente, agradeció la participación de la escuela, el jardín infantil, el Club de Rodeo, la Escuadra Patagónica de Huasas y Gauchas, trabajadores y trabajadoras de campo, CONAF, Bomberos y las distintas organizaciones presentes en la jornada.



“La verdad es que las fuerzas vivas de nuestra comuna hoy se hicieron presentes para celebrar en conjunto con toda la comunidad”, destacó la alcaldesa, valorando el espíritu de unidad y participación que marcó esta significativa conmemoración.



La celebración de los 46 años de Torres del Paine fue una oportunidad para honrar las raíces de la comuna, reconocer a quienes han sido parte de su historia y reafirmar el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo comunal, tal como lo destacó en su discurso la autoridad comunal dando a conocer los avances en conectividad, vivienda, medioambiente, turismo y las grandes expectativas con el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas con el que se busca dotar de gas natural a Villa Cerro Castillo y extender el tendido eléctrico desde la capital comunal hacia la zona norte de la comuna.

