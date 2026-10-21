Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

21 de octubre de 2026

CON ACTOS CONMEMORATIVOS Y RECONOCIMIENTOS PERSONAS DESTACADAS TORRES DEL PAINE CELEBRÓ SU 46 ANIVERSARIO

La celebración de los 46 años de Torres del Paine fue una oportunidad para honrar las raíces de la comuna, reconocer a quienes han sido parte de su historia y reafirmar el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo comunal.

aniversariotpn

La comuna Torres del Paine celebró sus 46 años de vida junto a su comunidad, entregando reconocimientos a trabajadores destacados del territorio y funcionarios municipales por años de servicio. La jornada inicio en las primeras horas de la mañana con los saludos protocolares de autoridades y representantes de entes públicos y privados a la alcaldesa y concejales de Torres del Paine. Posteriormente se realizó el desfile cívico militar, instancia donde la máxima autoridad comunal destacó en su discurso los orígenes del territorio, su progreso, las proyecciones y aspiraciones.

 
En este sentido tras finalizar la conmemoración la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez destacó la importancia de recordar la historia local, reconocer el esfuerzo de los pioneros y valorar el trabajo de quienes han contribuido al desarrollo del territorio. “Es un acto para festejar estos 46 años de historia, de trabajo y de mucho esfuerzo de los pioneros, recordando y entregando un reconocimiento a aquellos que forjaron estas tierras”, expresó la alcaldesa, resaltando el significado de esta celebración para la comunidad.

 
La autoridad comunal también manifestó su agradecimiento por la participación de las delegaciones e instituciones presentes, destacando especialmente la visita de representantes de Rapa Nui y San Pedro de Atacama, con quienes se está trabajando en un convenio tripartito. “Esperamos llegar con políticas públicas para estos territorios tan importantes a nivel nacional, somos la imagen en el exterior”, señaló, enfatizando la relevancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre comunas que representan parte fundamental del patrimonio natural y cultural de Chile.

 
Durante la ceremonia se reconoció la trayectoria de funcionarios y funcionarias municipales por sus años de servicio y compromiso con la institución. En relación a esto la alcaldesa valoró el aporte de quienes han dedicado parte de su vida laboral al municipio y al bienestar de sus habitantes. Finalmente, agradeció la participación de la escuela, el jardín infantil, el Club de Rodeo, la Escuadra Patagónica de Huasas y Gauchas, trabajadores y trabajadoras de campo, CONAF, Bomberos y las distintas organizaciones presentes en la jornada.

 
“La verdad es que las fuerzas vivas de nuestra comuna hoy se hicieron presentes para celebrar en conjunto con toda la comunidad”, destacó la alcaldesa, valorando el espíritu de unidad y participación que marcó esta significativa conmemoración.

 
La celebración de los 46 años de Torres del Paine fue una oportunidad para honrar las raíces de la comuna, reconocer a quienes han sido parte de su historia y reafirmar el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo comunal, tal como lo destacó en su discurso la autoridad comunal dando a conocer los avances en conectividad, vivienda, medioambiente, turismo y las grandes expectativas con el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas con el que se busca dotar de gas natural a Villa Cerro Castillo y extender el tendido eléctrico desde la capital comunal hacia la zona norte de la comuna.

RETIRO DE INVITACIONES CONCIERTO LÍRICO

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE VERÓNICA VILLARROEL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA NOTIFICACIÓN DE DESALOJO PARA HABITANTES DE “VILLA LAS ETNIAS”

Leer Más

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

IMG_2900
nuestrospodcast
REUNIÓN MMA (3)

ALCALDE RADONICH Y MINISTRA TOLEDO COORDINAN ACCIONES PARA ENFRENTAR DESAFÍOS AMBIENTALES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
aguas magallanes 2
YOPPERN NUEVO 336x336
aniversariotpn

CON ACTOS CONMEMORATIVOS Y RECONOCIMIENTOS PERSONAS DESTACADAS TORRES DEL PAINE CELEBRÓ SU 46 ANIVERSARIO

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
dafnemoncada

AUTORA DE “REMENDAR” DAFNE MONCADA, DESTACA EL VALOR DE LA LITERATURA INFANTIL PARA REFLEXIONAR SOBRE LA VIDA Y LAS EMOCIONES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
AFICHE 1

EXPOSICIÓN RECORRE LA HISTORIA DEL RÍO DE LAS MINAS Y SU RELACIÓN CON PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.