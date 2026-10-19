MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA PROMOVIÓ LA VIDA SANA Y LA INTEGRACIÓN EN SU TRADICIONAL CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA

​ Con una masiva participación de niños, jóvenes yadultos, la Ilustre Municipalidad de Primavera llevó a cabo este sábado 17 de octubre su tradicional Corrida Familiar Nocturna, evento deportivo que forma parte del programa oficial de celebraciones del 46° aniversario de la comuna.



​La jornada comenzó a las 20:00 horas en el Centro Cívico de Cerro Sombrero con una sesión colectiva de zumba, instancia que sirvió como calentamiento previo y que llenó de dinamismo y entusiasmo a los participantes. Posteriormente, a las 20:30 horas, se dio la señal de largada a la corrida, cuyo trazado abarcó el casco histórico y cívico de Cerro Sombrero.



​Esta iniciativa fue organizada por el municipio de Primavera y contó con el auspicio del Instituto Nacional de Deportes (IND), alianza estratégica que busca fomentar la actividad física, el uso del espacio público y la vida comunitaria en la zona rural de la provincia de Tierra del Fuego.



​La alcaldesa de la comuna de Primavera destacó la convocatoria alcanzada y agradeció el compromiso de las familias, reafirmando el compromiso municipal de continuar promoviendo actividades recreativas que contribuyan al bienestar y a la cohesión social de todos los habitantes de Primavera.​

