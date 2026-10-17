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17 de octubre de 2026

OPERADORES TURÍSTICOS DE BRASIL CONOCIERON LA OFERTA DE MAGALLANES

Ocho representantes de empresas brasileñas recorrieron Puerto Natales y el Parque Nacional Torres del Paine entre el 12 y el 16 de octubre. La visita, organizada por ProChile con apoyo de Sernatur, incluyó una rueda de negocios con prestadores turísticos regionales.

brasil 2

Una delegación de ocho operadores turísticos de Brasil visitó Magallanes para conocer en terreno sus atractivos naturales y experiencias turísticas, en una iniciativa que busca generar alianzas comerciales y aumentar la llegada de visitantes desde ese país.

La actividad se realizó por tercer año consecutivo y contempló recorridos por Puerto Natales y el Parque Nacional Torres del Paine, además de experiencias de turismo de naturaleza, estancias y gastronomía con productos regionales. También se desarrolló una rueda de negocios en Punta Arenas para conectar a los operadores brasileños con prestadores de servicios turísticos de la región.

La delegación estuvo integrada por representantes de las empresas Cativa, Confiança, Incomum, Diversa, Visual, Mondiale, Schultz y BestBuy Travel. La directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich, destacó que estas iniciativas permiten fortalecer los vínculos con mercados internacionales y conectar la oferta regional con potenciales socios comerciales.

Por su parte, el director regional de Sernatur, Mauricio Peña y Lillo, valoró la realización de la rueda de negocios y expresó su expectativa de que el trabajo conjunto contribuya a aumentar la llegada de turistas brasileños durante las próximas temporadas. Las autoridades destacaron la continuidad de esta estrategia como una vía para fortalecer la promoción de Magallanes en uno de los mercados relevantes para el turismo regional.

vertice

EMPRESA MAGALLÁNICA PRESENTÓ OFERTA TURÍSTICA DE PATAGONIA CHILENA A OPERADORES AUSTRALIANOS

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