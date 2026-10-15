COLUMNA DE OPINIÓN | CON LAS CIFRAS DEL GAS NO SE JUEGA

Luego que el ex seremi de Bienes Nacionales del gobierno pasado publicara una columna de opinión titulada “Con el Gas de Magallanes no se Juega” (El Magallanes, 11 de octubre del 2026), donde argumentó que el precio regulado del gas podría verse afectado si se diera un escenario no previsto en el presupuesto presentado el 06 de octubre por la cartera de Energía, resulta necesario precisar algunos aspectos, pues nada más alejado de los hechos, que la narrativa de la exautoridad.



Primero, una mayor eficiencia operativa en la extracción y el procesamiento del recurso ha permitido reducir los costos reales de producción, lo cual dejó un margen para el ajuste presupuestario.



En este sentido cabe mencionar que el presupuesto aprobado para el 2026 se consideraban cerca de 72 mil millones de pesos para el Aporte Compensatorio, monto que finalmente, por sobreestimación y eficiencia en la producción, se rebajó en 1.100 millones de pesos.



Asimismo, en abril de cada año, la Comisión Nacional de Energía (CNE) hace la revisión de lo que realmente se utilizó del Aporte Compensatorio, y en dicho mes, identificaron que ENAP tenía un cálculo pasado de 3.000 millones pesos.



Segundo, el marco regulatorio que estableció el Aporte Compensatorio el año 2013 contempla una tarifa garantizada para consumo residencial del gas, sólo reajustada por IPC.



Junto con esto, existen diversas entidades que participan en la supervisión y control del mecanismo de acuerdo con sus respectivas competencias (ENAP, la CNE, la DIPRES y Contraloría, entre otras instituciones e instancias).



Tercero, la ministra de Energía explicó en el Congreso durante la Quinta Subcomisión Mixta que el presupuesto del Aporte Compensatorio del gas incluye recursos ante contingencias del orden del 5% correspondiente al margen por decreto fundado, es decir, los imprevistos están considerados; por otro lado, las estimaciones de producción permiten satisfacer los requerimientos de la demanda proyectada.



Invito al ex secretario regional a revisar la presentación de la titular de Energía, en especial el minuto 12 del video alojado en la plataforma web del Senado (https://tv.senado.cl/), donde se responde detalladamente a sus preguntas relativas a los imprevistos, a fin de evitar jugar con las cifras del gas.



El video está disponible de manera pública desde 06 de octubre del 2026 en el siguiente link: https://tinyurl.com/ynvthpaj.

