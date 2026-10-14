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14 de octubre de 2026

ANÁLISIS DE DELITOS Y OPERATIVOS DE LA PDI: EL FOCO EN EL ROBO Y ABIGEATO EN MAGALLANES

Conexión PDI

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En un reciente episodio de Conexión PDI, el Subprefecto Gerardo Álvarez Rodríguez, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Punta Arenas, ofreció un detallado panorama sobre la labor que realiza la Policía de Investigaciones en la Región de Magallanes. El oficial, con 28 años de trayectoria en la institución, destacó la particularidad del escenario delictual en la zona, donde el balance entre lo urbano y lo rural define los tipos de delitos más investigados, predominando el robo en lugar habitado y no habitado.  

Durante la entrevista en Conexión PDI, se abordó la complejidad del delito de abigeato, una problemática sensible para la región. El Subprefecto Álvarez detalló procedimientos recientes, incluyendo uno en Puerto Natales donde se desarticuló un grupo que operaba faenando animales robados para su venta formal, y otro en Punta Arenas, que resultó en el decomiso de más de 100 kilos de carne sin trazabilidad. Estos operativos, explicó, son el resultado de un trabajo coordinado en mesas interagenciales con otros servicios públicos.  

Finalmente, el jefe de la BIRO entregó a través de Polar Comunicaciones recomendaciones preventivas clave para la comunidad. Enfatizó la importancia de la prevención ante los robos, sugiriendo medidas como el aviso a familiares al dejar viviendas solas, fortalecer las redes de apoyo vecinal y el uso de cámaras de seguridad. Asimismo, reiteró el llamado a no oponer resistencia frente a un delito violento y a colaborar con las denuncias para facilitar el trabajo del Laboratorio de Criminalística y las brigadas investigadoras. 




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