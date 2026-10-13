SLEP MAGALLANES DESPLIEGA UN PLAN DE CAPACITACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

​En el marco de la implementación de su Plan de Capacitaciones 2026, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes llevó a cabo una significativa jornada de formación en la Escuela Punta Delgada, ubicada en la comuna de San Gregorio. La actividad congregó a docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados en un espacio de trabajo diseñado para responder de forma directa a las prioridades levantadas por la propia comunidad educativa.



El Plan de Capacitaciones 2026 del SLEP Magallanes se sustenta en las disposiciones de la Ley 21.040 de la Nueva Educación Pública y en los compromisos del Convenio de Gestión del servicio. Esta estrategia contempla instancias formativas de aproximadamente 20 horas cronológicas ejecutadas mediante modalidades presenciales, remotas o semipresenciales en establecimientos urbanos y rurales.



Los contenidos fueron definidos a partir de las necesidades declaradas por los equipos directivos en sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME), abarcando ejes prioritarios como la gestión de la buena convivencia escolar, el liderazgo directivo, el trabajo colaborativo, la actualización pedagógica y la evaluación formativa. Tras la elaboración de las bases técnicas y un proceso de licitación pública a través del sistema de compras públicas, el servicio se encuentra en plena fase de despliegue territorial.



En la Escuela Punta Delgada, el taller correspondió a la línea formativa denominada “Fortalecimiento de la convivencia escolar, participación familiar y desarrollo de altas expectativas en la comunidad educativa”. El encuentro tuvo como objetivo consolidar las relaciones entre el hogar, el aula y el entorno local para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.



Respecto a este despliegue, Jesús Rivera, representante del SLEP Magallanes, destacó el valor de construir espacios de aprendizaje que nazcan desde las bases escolares: “esto nace desde los propios requerimientos de cada comunidad. Como servicio hemos tenido una política de destinar los recursos para aquellos espacios formativos que la misma escuela prioriza”.



La jornada fue recibida con entusiasmo por el equipo educativo local. Claudia Torres Zúñiga, asistente de la educación de la Escuela Punta Delgada, valoró la instancia en una comunidad que atiende a una veintena de estudiantes: “la capacitación se enfocó en que la comunidad y la educación van de la mano, ya sea asistentes, profesores o apoderados. Participamos en educación todos, no es una sola persona, no es el profesor no más”.



Por su parte, Andrea Aspeé Portales, relatora de la capacitación en representación de Educación Asertiva, relevó la centralidad del trabajo conjunto entre el establecimiento y el entorno familiar: “la base de la formación acá es la familia como primer pilar. Entonces, todo lo que podamos hacer en coordinación para poder transformar este vínculo en una estructura sólida, consolidada y coherente para los estudiantes, hace que mejoren los resultados de los niños en la vida”.

