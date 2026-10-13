Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

13 de octubre de 2026

SLEP MAGALLANES DESPLIEGA UN PLAN DE CAPACITACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

La iniciativa formativa nace de los requerimientos de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) de las comunidades escolares y representa una inversión de casi 77 millones de pesos por el sostenedor.

slepcapacitaciones

​En el marco de la implementación de su Plan de Capacitaciones 2026, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes llevó a cabo una significativa jornada de formación en la Escuela Punta Delgada, ubicada en la comuna de San Gregorio. La actividad congregó a docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados en un espacio de trabajo diseñado para responder de forma directa a las prioridades levantadas por la propia comunidad educativa.

 
El Plan de Capacitaciones 2026 del SLEP Magallanes se sustenta en las disposiciones de la Ley 21.040 de la Nueva Educación Pública y en los compromisos del Convenio de Gestión del servicio. Esta estrategia contempla instancias formativas de aproximadamente 20 horas cronológicas ejecutadas mediante modalidades presenciales, remotas o semipresenciales en establecimientos urbanos y rurales.

 
Los contenidos fueron definidos a partir de las necesidades declaradas por los equipos directivos en sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME), abarcando ejes prioritarios como la gestión de la buena convivencia escolar, el liderazgo directivo, el trabajo colaborativo, la actualización pedagógica y la evaluación formativa. Tras la elaboración de las bases técnicas y un proceso de licitación pública a través del sistema de compras públicas, el servicio se encuentra en plena fase de despliegue territorial.

 
En la Escuela Punta Delgada, el taller correspondió a la línea formativa denominada “Fortalecimiento de la convivencia escolar, participación familiar y desarrollo de altas expectativas en la comunidad educativa”. El encuentro tuvo como objetivo consolidar las relaciones entre el hogar, el aula y el entorno local para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.

 
Respecto a este despliegue, Jesús Rivera, representante del SLEP Magallanes, destacó el valor de construir espacios de aprendizaje que nazcan desde las bases escolares: “esto nace desde los propios requerimientos de cada comunidad. Como servicio hemos tenido una política de destinar los recursos para aquellos espacios formativos que la misma escuela prioriza”.

 
La jornada fue recibida con entusiasmo por el equipo educativo local. Claudia Torres Zúñiga, asistente de la educación de la Escuela Punta Delgada, valoró la instancia en una comunidad que atiende a una veintena de estudiantes: “la capacitación se enfocó en que la comunidad y la educación van de la mano, ya sea asistentes, profesores o apoderados. Participamos en educación todos, no es una sola persona, no es el profesor no más”.

 
Por su parte, Andrea Aspeé Portales, relatora de la capacitación en representación de Educación Asertiva, relevó la centralidad del trabajo conjunto entre el establecimiento y el entorno familiar: “la base de la formación acá es la familia como primer pilar. Entonces, todo lo que podamos hacer en coordinación para poder transformar este vínculo en una estructura sólida, consolidada y coherente para los estudiantes, hace que mejoren los resultados de los niños en la vida”.

OCTUBRE_CANCER_DE_MAMA

CAJA 18 OFRECE MAMOGRAFÍAS A COSTO CERO PARA AFILIADAS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SALMONICULTURA Y TURISMO EN NATALES, HIDRÓGENO VERDE EN RÍO VERDE Y NUEVAS ENERGÍAS EN PORVENIR: ESTAS FUERON LAS CUATRO ÚLTIMAS CONCESIONES APROBADAS POR EL CRUBC

Leer Más

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunció favorablemente el viernes, en la segunda de sus sesiones, sobre cuatro proyectos.

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunció favorablemente el viernes, en la segunda de sus sesiones, sobre cuatro proyectos.

CRUBC
nuestrospodcast
slepcapacitaciones

SLEP MAGALLANES DESPLIEGA UN PLAN DE CAPACITACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
slepcapacitaciones

SLEP MAGALLANES DESPLIEGA UN PLAN DE CAPACITACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ojo con la cultura

LA HISTORIA DEL CRUCERO DRESDEN Y SU PASO POR LA PATAGONIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
remuneraciones

SUELDOS SUBIERON 7,6% EN UN AÑO Y COSTOS LABORALES AUMENTARON 8,3%

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.