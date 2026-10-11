ARANXANTE LLEVARÁ LA MÚSICA CELTA AL ESCENARIO DE DREAMS PUNTA ARENAS

Los sonidos de la música celta llegarán este domingo 11 al escenario de Dreams Punta Arenas con la presentación de Aranxante, banda magallánica que reúne instrumentos y ritmos tradicionales de distintas culturas europeas con una propuesta desarrollada en el extremo austral de Chile. El espectáculo está programado para comenzar no antes de las 23:00 horas.

El repertorio incluye principalmente composiciones vinculadas a las tradiciones de Galicia, Asturias e Irlanda, además de creaciones de agrupaciones chilenas como Fractal y Danzante. La propuesta incorpora gaitas, flautas, cuerdas y percusiones en ritmos como muñeiras, jigs y reels.

La agrupación está integrada por Javiera Díaz en violín, Giarella Cavallieri en flauta traversa, Mario Pascual y Felipe Núñez en gaita y whistle, Patricio Moreno Verdún en guitarra, Milton Hernández en flautas, Nicolás González en violonchelo y Roberto Núñez en percusiones.

Desde Aranxante destacaron que esta será su primera presentación en el escenario de Dreams y manifestaron su interés por acercar su música a nuevas audiencias. La banda busca transmitir la energía y alegría de estos ritmos, incorporando una interpretación desarrollada desde Magallanes.

El espectáculo se realizará en el Restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas. El acceso será gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

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