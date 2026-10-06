MAGISTRAL PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA UMAG EN EL DÍA DE LA MÚSICA CHILENA

​La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (UMAG) deslumbró este domingo con un emotivo concierto, efectuado antes más de un centenar de asistentes en la Sociedad de Instrucción Popular (SIP). El evento se enmarcó en la celebración del Día de la Música Chilena, efeméride que rinde tributo al centésimo noveno aniversario del natalicio de la cantautora Violeta Parra.



El elenco, integrado por 27 músicos y bajo la batuta del director Ricardo Colima Acuña, ofreció un selecto repertorio que incluyó piezas de autores nacionales como Violeta Parra, Vicente Bianchi, Víctor Jara, Guillermo Rifo y Jaime Barría. Tras la aplaudida presentación, el director valoró el momento de consolidación que vive la agrupación.



"Esta orquesta es del orgullo de la región porque es la primera orquesta sinfónica profesional que tiene la región. Después de tantos años de hacer música en forma ad honorem que se dice, ahora hemos sido reconocidos y con este regalo que tenemos del Ministerio de las Culturas, las Artes, y el Patrimonio, que es muy importante", recalcó.



UN MES PARA CELEBRAR

El exitoso concierto dominical forma parte de una serie de presentaciones impulsadas por la Seremi de las Culturas, para festejar la música chilena. La cartelera busca descentralizar las expresiones artísticas y poner en valor a los creadores de la zona austral.



Al respecto, el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el impacto y la amplia programación regional. "Terminamos este segundo concierto de doce que se imparten en nuestra región, donde estamos haciendo esta promoción de lo que es la música en el mes de la música chilena. Precisamente hoy día, 4 de octubre, con el centésimo noveno aniversario del natalicio de Violeta Parra, se celebra en todo nuestro país el Día de la Música Chilena. Acá en la SIP lo hicimos de manera magistral con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Magallanes y tenemos un mes lleno de actividades musicales en distintas ciudades de nuestra región", indicó.



La agenda del Mes de la Música Chilena continúa con otras diez presentaciones de solistas y agrupaciones de la escena regional, que se desplegarán en distintos espacios de Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas. En la capital de Última Esperanza, exhibirán sus propuestas la banda Inestables (el 30 de octubre) y Eli Moya (24 de octubre); en Tierra del Fuego, se presentarán Sebastargo (11 de octubre) y Keira (24 de octubre). Mientras que en Punta Arenas lo harán José Furia (22 de octubre), Camino de Tierra (23 de octubre), Aponkuyen (24 de octubre), Amanda Kurt (fecha por confirmar), Raíces Libres (18 de octubre) y Dieguín (por definir). Los recintos y horarios de cada uno de estos encuentros serán informados durante los próximos días, a través de las redes sociales y plataformas institucionales de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.





