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3 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES NO NACIÓ PARA ESPERAR

Por: César Alvarado Barría, Presidente Regional de Renovación Nacional

César Alvarado
Magallanes no puede vivir esperando que las oportunidades crucen el Estrecho, a veces tendremos que ser nosotros quienes crucemos primero.

Los que somos de esta tierra sabemos perfectamente lo que significa estar lejos, de distancias, de costos más altos, de mercados pequeños y de decisiones que demasiadas veces se toman a miles de kilómetros de nuestra realidad.

Pero estar lejos no significa quedarse esperando.

Esta semana, cerca de 60 empresas de Punta Arenas se sentaron frente a representantes de 32 empresas y entidades de las Falkland/Malvinas. En sólo dos jornadas se realizaron 822 reuniones de negocios. No 822 discursos. 822 oportunidades de hacer negocios desde Magallanes. 

Detrás de esa iniciativa existe un trabajo concreto de la Municipalidad de Punta Arenas junto a Easter Island Naviera, y también una gestión que ha encabezado nuestro alcalde Claudio Radonich para intentar abrir ese mercado a nuestras empresas.

Porque durante demasiado tiempo nuestra condición de región extrema ha servido para enumerar todo aquello que nos falta. 

Nosotros creemos que también puede servir para recordar todo aquello que tenemos: ubicación estratégica, capacidad empresarial, conocimiento del territorio y una historia construida mirando al mar y relacionándonos con el mundo austral.

Ahora viene que las reuniones se conviertan en contratos, que los contratos se conviertan en ventas y que las ventas se conviertan en trabajo para los magallánicos.

Ese es el desafío.
ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | LA SOMBRA DE SEA LION SOBRE MAGALLANES: COMERCIO REGIONAL O ENCRUCIJADA GEOPOLÍTICA

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