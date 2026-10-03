COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES NO NACIÓ PARA ESPERAR

Magallanes no puede vivir esperando que las oportunidades crucen el Estrecho, a veces tendremos que ser nosotros quienes crucemos primero.

​



Los que somos de esta tierra sabemos perfectamente lo que significa estar lejos, de distancias, de costos más altos, de mercados pequeños y de decisiones que demasiadas veces se toman a miles de kilómetros de nuestra realidad.

​



Pero estar lejos no significa quedarse esperando.

​



Esta semana, cerca de 60 empresas de Punta Arenas se sentaron frente a representantes de 32 empresas y entidades de las Falkland/Malvinas. En sólo dos jornadas se realizaron 822 reuniones de negocios. No 822 discursos. 822 oportunidades de hacer negocios desde Magallanes.

​



Detrás de esa iniciativa existe un trabajo concreto de la Municipalidad de Punta Arenas junto a Easter Island Naviera, y también una gestión que ha encabezado nuestro alcalde Claudio Radonich para intentar abrir ese mercado a nuestras empresas.

​



Porque durante demasiado tiempo nuestra condición de región extrema ha servido para enumerar todo aquello que nos falta.

​



Nosotros creemos que también puede servir para recordar todo aquello que tenemos: ubicación estratégica, capacidad empresarial, conocimiento del territorio y una historia construida mirando al mar y relacionándonos con el mundo austral.

​



Ahora viene que las reuniones se conviertan en contratos, que los contratos se conviertan en ventas y que las ventas se conviertan en trabajo para los magallánicos.

​



Ese es el desafío.